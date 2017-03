Micheli: “Ojalá todos los días haya protestas hasta que se caiga este modelo económico”

Micheli, en la marcha de las dos CTA

A las 17 están previstos los discursos de Micheli y Yasky, como corolario de la protesta.

El líder de la CTA Autónoma dio un encendido discurso y embistió con dureza contra las políticas neoliberales pero avisó: “Ojo que nosotros no queremos destituir a ningún gobierno. Queremos que cumplan sus mandatos”. La respuesta a González Fraga.

El titular de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, aseguró este jueves por la tarde que continuarán con las marchas de protesta “hasta que se caiga este modelo económico” y sostuvo que “pueblo que no está en la calle, no tiene destino, no tiene ninguna posibilidad de soñar”.

“Ojalá todos los días, hasta que se caiga este modelo económico, haya un montón de 30 de marzo y 6 de abril, no nos van a sacar de la calle ni ahora ni nunca”, advirtió Micheli en alusión al paro nacional convocado por la CGT para la próxima semana, en su mensaje en la Plaza de Mayo ante los manifestantes de la CTA.m1.-



