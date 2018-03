Miércoles con tránsito complicado: marcha desde la 9 de Julio a Trabajo contra el ajuste

La CTEP, la CCC y Barrios de Pie se juntan en avenida San Juan y marchan a Leandro N. Alem al 600. Comienzan a las 10 de la mañana

Este miércoles desde las 10 hs de la mañana los trabajadores de la economía popular nucleados en la CTEP, la CCC y Barrios de Pie, marchan junto a otras organizaciones sociales y sindicales al Ministerio de Trabajo para exigir al gobierno “que cumpla su palabra de no recortar los programas de trabajo que dejarían sin sustento a miles de familias de los sectores más vulnerables del país”.

Esteban Gringo Castro, secretario general de la CTEP explicó que tenían “firmado un acuerdo, y hubo una resolución del Ministerio de Trabajo, de que todos los Programas de Trabajo Autogestionado pasaban como Salario Social Complementario a Desarrollo Social, a medida que se iba terminando el periodo. Ahora nos enteramos que hay trabajadores y trabajadoras que no están cobrando y tampoco nos aseguran de que lo vayan a hacer. No vamos a permitir que no se cumplan los acuerdos preexistentes y por eso estaremos en la calle”.

Los movimientos populares partirán desde el cruce de las avenidas 9 de Julio y San Juan hacia Leandro N. Alem al 600 a la vez que se movilizarán a las delegaciones que tiene el Ministerio de Trabajo en todo el país exigiendo que se respeten las promesas del gobierno de dar trabajo en cambio de ajustar a los que menos tienen. m1.-



