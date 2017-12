Mirtha le pegó a Macri por la reforma jubilatoria y hasta Ninci se sumó a las críticas

Este domingo, en sus clásicos almuerzos, Mirtha Legrand recordó que en su entrevista al presidente Mauricio Macri le preguntó cuánto cobran de mínima los jubilados y el jefe de Estado no sabía la respuesta.“Cobran $9000 y pico, creo”, contestó erróneamente Macri en aquel monento.

La conductora sostuvo que ésa no fue su mejor intervención hacía el mandatario sino cuando le dijo que el Gobierno no ve la realidad.

“Yo he contribuido muchísimo para que triunfara este Gobierno, pero no por eso dejo de reconocer cosas que no me gustan como lo que están haciendo con los jubilados y los trabajadores. Ayer leí una carta de lectores en Clarín de un lector que estaba decepcionado y decía que lo votó pero no volvería a votarlo. Debe ser terrible que te digan eso”, manifestó enfática Legrand.

“La gente si le bajan las jubilaciones no lo va a volver a votar. Al jubilado no le alcanza, se tienen que dar cuenta los funcionarios”, agregó Mercedes Ninci. M1.-