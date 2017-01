MOTOCROSS: El Mundial de Motocross se realizará en marzo por 3era. vez en Villa La Angostura

Villa La Angostura recibirá otra vez el Mundial de Motocross en 2017 en lo que será la tercera vez dentro de la competencia. En esta oportunidad, será por la 3ª fecha del campeonato y en marzo, en principio el 19.

“Me pone feliz que el Mundial vuelva a Villa. Es un evento que aporta mucho para aprender, agradecemos al Gobierno y a los que organizan que hacen esto posible”, expresó el piloto neuquino Ezequiel Fanello, que fue el argentino mejor clasificado en la carrera de este año (19º).

“La elite mundial viene a competir, es un orgullo correrla, nunca nos habíamos imaginado tener un evento así en la provincia”, destacó. Otro de los que destacó la competencia fue Marco Schmit.

“Es fantástico y soñado que haya otro Mundial más en Argentina y además acá en Neuquén. No hay nada mejor que correr como local”, afirmó Schmit. Sin embargo, adelantó que cree que no será de la partida el próximo año.

“Es una pista que no se puede probar ni practicar con anticipación, eso hace que no pueda mejorar uno o la moto, estaríamos en la misma que este año y no avanzaríamos nada”, analizó el neuquino.

A pesar de eso, valoró su experiencia en el Mundial como súper positiva, y agregó: “Quedé muy feliz y tuve la posibilidad de correr con los mejores del mundo, que son ídolos para nosotros, ganas experiencia y aprendés mucho”.

Argentino: Fanello está teniendo un gran presente en la MX1 y el último fin de semana en Catamarca finalizó en la 2ª posición, detrás de Joaquín Poli que es el líder del campeonato. “Estoy muy conforme con la carrera de Catamarca, este fue un año complicado con una suspensión en el medio. Venimos de menor a mayor, y aunque Poli saque una buena ventaja en la general queremos pelear hasta el final”.

El Argentino entra en receso y la siguiente fecha será en septiembre en Corrientes. Mientras, los fanáticos neuquinos pueden estar tranquilos porque el mundial seguirá diciendo presente en la provincia.

Marco se recupera de una dura lesión: El piloto neuquino sufrió una grave quemadura en la pierna derecha tras un desperfecto técnico y estará 15 días parado recuperándose. “Tengo que tomarlo con tranquilidad. El objetivo para lo que queda es revertir la mala suerte, ya no pienso en el campeonato”, reveló Schmit.(LM Neuquén)

Fuente La Angostura Digital.-

Foto ilustrativa correspondiente al ENDURO DEL VERANO EN VILLA GESELL. Foto de Carlos Zampini.-



Me gusta: Me gusta Cargando...