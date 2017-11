Movimientos Sociales rechazan un bono de $2000 y piden la Emergencia Alimentaria

Los movimientos sociales discutirán hoy en asamblea un plan de acción en la sede que la CTEP (Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular) tiene en Constitución mientras preparan ollas populares para el próximo miércoles 15 en todo el país.

“Un ‘bonito’ no es suficiente. Sin #TierraTechoTrabajo la reforma es contra los de abajo”, twitteó el secretario de Políticas Sociales del Movimiento Evita e integrante de la CTEP, Gildo Onorato, quién precisó en diálogo con Infonews que el bono de $2000 para diciembre fue acordado en septiembre pasado con el gobierno nacional.

El problema, agregó, “es que faltan los temas alimentarios y no quieren ponerlo en agenda. No hay agenda social y la flexibilizacion laboral siempre trajo precarizacion y desocupación, el gobierno no tiene más que ajuste”.

Por su parte, Daniel Ménendez de Barrios de Pie adelantó que lo del miércoles 15 es una “jornada nacional de ollas populares por la emergencia alimentaria. Y luego, en los primeros dias de diciembre nos movilizaremos para que se incorpore a la agenda social el problema de la malnutrición”.

Por otro lado, Onorato destacó que el acuerdo de los movimientos sociales con el gobierno por los $2000 para diciembre alcanzará a cerca de un millón de beneficiarios pero “no avanza sobre lo alimentario, y la agricultura famíliar se está destruyendo”, se quejó.

Como remate recordó que “está pendiente” la integración urbana de los cinco millones de personas que viven en villas y asentamientos en los grandes conglomerados urbanos de la Argentina.

La Emergencia Alimentaria es un proyecto de ley presentado por el senador Juan Manuel Abal Medina que busca convertir a la alimentación en un derecho humano básico universal.

Este viernes confluirán en Pedro Echague al 1200 los llamados “Cayetanos”, la CCC, Barrios de Pie y la CTEP, quienes reivindican la agenda del Papa Francisco en torno a las Tres T: Tierra, Techo y Trabajo. Infonews.-

