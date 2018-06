Moyano: “El paro es para que Macri escuche; con Cristina comía todo el mundo y ahora no”

El secretario general de los camioneros dijo que desea que el Presidente “haga cosas que no traigan tanto dolor en la gente, fundamentalmente en los más humildes, a los que no tienen trabajo, a los jubilados”.

El secretario general del gremio de camioneros, Hugo Moyano, aseguró que el paro general es para que el presidente Mauricio Macri “escuche a la gente”, “lo que está pasando” porque hay “muchos que no comen” debido a la política económica de la alianza Cambiemos.

“Los muchachos de la CGT cuánto hace que vienen con esto. Pero (la huelga) no es para nada que pueda afectar a la Democracia. Es para ver si el Gobierno reacciona y empieza a dar alguna respuesta”, dijo el sindicalista en América TV.

Al ser consultado sobre si no quiere que Macri termine su mandato, Moyano respondió: “No, para nada. Que cumpla (el mandato). Quisiera que haga cosas que no traigan tanto dolor en la gente, fundamentalmente en los más humildes, a los que no tienen trabajo, a los jubilados”.

Pero consideró que los funcionarios que delinean las estrategias de administración del Gobierno “tienen otra política que tiene bastante poco que ver con ayudar a la gente” y reveló que “hace rato” no habla con Macri.

“A nadie le gusta hacer paro. ¿Pero cómo hacemos para reclamar y que escuchen a la gente?”, dijo el sindicalista e insistió al hablarle al jefe de Estado: “Escuche a la gente que lo que dicen los sectores más humildes son realidades que se están viviendo”.

“A lo mejor hay personas (en el Gabinete nacional) que no entienden porque no han pasado necesidades. Pero muchas veces el no llegar a un sueldo medianamente digno le está quitando el plato de comida a la familia”, sostuvo Moyano.

En ese sentido, dijo que son esas las cosas a las que tiene “que prestarle atención el Presidente” porque en definitiva es eso lo que realmente lleva a una situación social “delicada”. “Si uno compara lo que pasó (con el kirchnerismo) a lo que está pasando, evidentemente hay una diferencia muy grande. La gente antes no pasaba las necesidades que hoy está pasando. Cuando estaba Cristina (Kirchner) comía todo el mundo. Hoy hay gente que no come. Y eso es muy doloroso”, afirmó Moyano. MinutoUno.-



