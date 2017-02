Murió Leo Rosenwasser. El inventor de “Osoooo”. Había estado “peleando” en Intrusos por su ex mujer hace unos días

El actor, ahora devenido en conductor de radio y televisión, tenía 61 años y sufrió un ataque cardiaco. Fue parte de la primera época del programa de Marcelo Tinelli protagonizando sketchs inolvidables como “Oso”, “Leo Leonor”, “Rompé Pepe” y otros.

El humorista Leo Rosenwasser murió a los 61 años en tras haber sufrido un infarto fulminante mientras cenaba con su pareja, Valeria Dollagaray, en el apart hotel en el que residían. El humorista fue encontrado desplomado en el baño de su habitación luego de que le dijera que “se sentía mal”.

Leonardo Rosenwasser comenzó en televisión de la mano de Raúl Becerra quien era productor creativo en el viejo Canal 7. En el verano de 1992, Daniel Jacubovich lo llevó a Telefé para que participara del fallido “Arriba las gomas” conducido por Adriana Salgueiro. Tras el fracaso del envío que tenía intenciones de reemplazar a VideoMatch, Gustavo Yankelevich repuso el programa de Marcelo Tinelli y el conductor sumó a Leo.

Ese año, Rosenwasser comenzó a trascender gracias a la cámara oculta en la que pedía que le dieran la mano y la escondía velozmente al grito de “osooo”. Su frase se popularizó entre grandes y chicos y no sería la primera.

Gastado el gag de “osoooo”, surgen personajes como Leo Leonor. En esa cámara oculta, el humorista era un gay acosaba a un panadero ante la mirada indignada de personas de edad avanzada.

También tuvo mucha repercusión el “Rompé Pepe”. Un operario tocaba el timbre de una vivienda y le informaba al que la habitaba que destrozaría la vereda “salvo que llame Pekerman”. Por entonces, el director técnico que tiene ese apellido era casi un ignoto recién llegado a las Selecciones Juveniles.

Abandonó ShowMatch para pasar al canal América junto a Eduardo Husni y Karina Rabolini en “Pinball”. El programa, que combinaba humor y entretenimientos, no tuvo la audiencia esperada y fue levantado.

Leo también fue parte de la telenovela Alas, con Gustavo Bermúdez, Nacha Guevara, Rodolfo Ranni, Gastón Pauls y Paola Krum.m1.-

PELEAS MEDIÁTICAS CON SU EX:

Hace unos días y tras haberse filtrado unos audios en los que Leo insultaba a su ex mujer porque le reclamaba más dinero, estuvo en el programa Intrusos que conduce Jorge Rial y al otro día, concurrió su ex mujer a desmentir lo que Leo había dicho. Fueron días de entredichos entre uno y otro y Leo pedía que su ex lo dejara en paz.

Ayer precisamente Jorge Rial informó que había recibido una Carta Documento exigiendo que en el programa Intrusos “no se hable más de él”. A lo que Rial respondió “Leo, ocupate de tus hijos, de otras cosas, no de mandar una carta documento”.-

Esto pasaba antes en Intrusos, los audios de Leo decían lo siguiente: “¿Qué te pensás, que soy pelotudo yo? ¿Te pensás que soy pelotudo? ¿Que no sé lo que pagás ahí? ¿Te pensás que soy pelotudo yo? Yo te voy a dar cinco lucas la semana que viene para ese alquiler. No me importa lo que te cobra la mina. ¡Me importa tres carajos lo que te cobra la mina! Y mil quinientos pesos para los chicos y te vas a tener que arreglar”, señala Rosenwasser en el inicio del mensaje que le envió a Raquel Bermúdez, la mujer con quien estuvo casado durante 22 años.

Además de los insultos, el audio llama la atención por el tono que utiliza el comediante, quien a medida que transcurre el mensaje comienza a elevarlo. “¡Y van a ir a un colegio público o no van a ir a ningún lado! ¡Pedazo de pelotuda! ¿Te pensás que soy boludo yo?”, agrega luego.

La separación de Rosenwasser salió a la luz, precisamente, en el momento en el que él decidió publicar en su cuenta de Twitter una selfie en donde se lo puede ver junto a Valeria Dollagaray, su novia 22 años menor que él. Allí, en ese tuit, escribió: “¿Dónde está escrito que uno tiene que vivir sufriendo y no puede separarse y volver a empezar?. Esa foto había molestado a su ex mujer porque se los veía sin ropa, aunque no se observaba en ella ninguna parte íntima y parece más una foto artística que una foto erótica (depende la mente de cada uno).-



