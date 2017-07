No aclaren que oscurece: Peña dejó en claro que “no viene ningún ajuste” tras las elecciones

El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó que “no viene ningún ajuste” después de las elecciones legislativas de octubre y advirtió que “ese fantasma es una lamentable bandera de las pocas que quedan frente a los que quieren generar miedo”.

En una conferencia de de prensa que ofreció tras la reunión de gabinete ampliado, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó que “no viene ningún ajuste” después de las elecciones legislativas de octubre.

Los puntos principales a los que dio respuesta Peña en la rueda de prensaf ueron los siguientes:

Dólar: La suba del dólar, que el lunes llegó a los 17 pesos, es una situación “previsible y posible”. Existe un mercado de cambio de tipo flotante y la oscilación de esa moneda “se está desempeñando en un contexto de normalidad y tranquilidad”.

Manifestaciones: “Va a haber una reducida tolerancia a situaciones con palos, encapuchados y violencia”. Con la actuación del gobierno de la Ciudad, la semana pasada, cuando se desalojó una protesta que interrumpió el tránsito en la avenida 9 de Julio, está “conforme”.

Reunión de gabinete ampliado: En el encuentro del gabinete ampliado, en el CCK, hubo 1800 concurrentes, de los gobiernos nacional, de la provincia de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e invitados de los gobiernos de Corrientes y Mendoza. Los de Mendoza no pudieron llegar, aclaró Peña.

Macri en el G20. May y Malvinas: El presidente Mauricio Macri viaja mañana a Hamburgo (Alemania) para participar en el G20. En ese marco tendrá varias reuniones bilaterales, una con la primer ministra del Reino Unido, Theresa May y otra con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Reunión con May: estamos trabajando para tratar de restablecer la relación, independientemente de las diferencias por las islas Malvinas

Pepsico: El Ministerio de Trabajo no puede impedir una decisión empresarial de este tipo (cierre y traslado de la planta de Vicente López a Mar del Plata) pero si puede generar herramientas –como los Repro- para reconvertir de esos puestos de trabajo. En un año y medio de desafíos hemos visto como ha habido poca conflictividad laboral, pese a la recesión. En la construcción se ha logrado la vuelta de 400 mil empleados, la industria automotriz también está incorporando.

Aumento de la nafta: Tiene que ver con la política gradual, con la posibilidad de cuidar los puestos de trabajo que genera la industria petrolera y el camino de convergencia hacia los precios internacionales; cada tres meses se revisa el precio, con una fórmula que tiene que ver con el tipo de cambio y otras variables; acompaña la inflación. Hace tres meses el gasoil había bajado, el camino de reducción de la inflación se está consolidando.

PASO. En el contexto actual la mayoría no va a la primaria; parece redundante, complica a todos alargar los períodos electorales en esta etapa que la Argentina está en marcha, pero no corresponde revisarlas en esta instancia. Télam.-

