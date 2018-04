No se olviden de Maldonado. La abogada de la familia Maldonado dijo que “la autopsia no dice dónde, cómo ni cuándo murió Santiago”

Verónica Heredia aseguró que los forenses no pudieron dar detalles de si el joven se ahogó ni en qué día falleció, y volvió a sostener que se trató de una “desaparición forzada seguida de muerte”.

A poco de cumplirse 9 meses de la desaparición de Santiago Maldonado, el artesano que fue visto por última vez en de una protesta de la comunidad mapuche Pu Lof en Chubut, la abogada de la familia, aseguró que no hay certezas de sobre su muerte. Calificó a la autopsia de “limitada en su expresión”, que hay contradicciones, y que están analizando si piden ampliaciones de algunos puntos de pericia.

Verónica Heredia dijo en declaraciones radiales que los peritos forenses de la Corte suprema le dijeron a la familia Maldonado: “Si ustedes nos preguntan si Santiago falleció y se ahogó el primero de agosto, nosotros no les podemos responder. Si nos preguntan si Santiago se ahogó en ese lugar, tampoco les podemos responder “.

Heredia, además, señaló que sigue “la desaparición forzada seguida de muerte”es la mayor de las hipótesis de lo que sucedió y que en el caso de que no haya sido así, “el Estado tiene explicar y decirnos qué fue”.

Advirtió que “hay pruebas y datos que figuran en el expediente, suministrados por la propia Gendarmería, que muestran cómo Gendarmería ingresó a los tiros y tirando piedras y corrió Santiago y a otro grupo de personas que se encontraba allí”.

Por otro lado, remarcó que “es importante saber qué pasó con la mochila, y si el documento de Santiago estaba donde apareció” el 17 de octubre, flotando en la orilla del río. Nota de MinutoUno.-



