NOTA DE CLARÍN: Sobreseyeron a Amado Boudou en la causa de los papeles truchos de un auto

Es una causa por la falsificación ideológica de documentos por la transferencia de un auto. El tribunal consideró “prescriptos” los delitos.

Amado Boudou fue sobreseído por un tribunal oral en una causa en la que se lo investigaba por la falsificación de los papeles de un auto en una maniobra destinada a perjudicar económicamente a su ex esposa. El ex vicepresidente de Cristina fue investigado como “cómplice del delito de falsificación ideológica” por la utilización de documentos adulterados y con información inconsistente para la transferencia del auto Honda CRX patente WYT716.

El tribunal consideró prescriptos los delitos de que se los acusó al absolver a la titular del Registro Automotor Graciela Taboada Piñera. La decisión que fue por voto mayoritario, será apelada por la fiscal Stella Maris Scandura ante Casación y luego a la Corte Suprema. Sin hablar con la prensa Boudou se retiró, emocionado, con los ojos llorosos, de Comodoro Py.

La decisión del Tribunal Oral Federal 1 integrado por los jueces Gabriel Eduardo Vega, José Antonio Michilini y Adrián Grünberg, trajo alivio a Boudou que, mirando sin distracción al juez que presidía, se mostró cauto ante la noticia, pero no ocultó la emoción al salir de la sala. Entre las causas por sospechas de corrupción, tiene otro juicio oral en puerta: la causa Ciconne y llegar al mismo con una condena, podría haber complicado aún más el panorama.

​ Antes de la lectura de la sentencia Boudou había dicho: “No inserté datos falsos y soy inocente y pido que me sobresean en esta causa”. Después del cuarto intermedio para después conocer el veredicto, se retiró a su casa “tranquilo porque dijo lo que quería decir”, señalaron desde su entorno. Volvió a Comodoro Py antes de las 15.20, en una camioneta gris Cherokee y al igual que durante todo el juicio, evitó hablar con la prensa.

La fiscal Sacandura había acusado del delito de “falsificación ideológica” por “insertar datos falsos en documentos públicos” para la transferencia del vehículo, también a la ex de Boudou, Agustina Seguín, al gestor Andrés Soto y a la titular del Registro del Automotor Graciela Taboada de Piñera. El único que logró la absolución, en esa instancia, fue el gestor Rodolfo Basimiani, quien realizaba algunas diligencias para Soto.

Tranquilo, sonriente de a momentos, ingresó a la sala acompañado de sus abogados Martín Magram y Jacobo Grossman. A las 15.20 el juez preside el Tribunal, Gabriel Taboada Vega, comenzó con la lectura del veredicto.

La primera en ser absuelta fue la titular del Registro del Automotor, Graciela Taboada. En consecuencia, considerando que en la transferencia del vehículo “no se habría cometido ningún delito, corrió la extinción de la acción para los demás acusados”, explicó la defensa de Boudou al finalizar el juicio.

La causa inició en el año 2009 pero los delitos denunciados son de 2002. La prescripción de los hechos acusados, fue un aspecto planteado ante la Cámara por la defensa, pero no durante el juicio. Recién el 11 de agosto se conocerán los fundamentos del Tribunal que tomó la decisión con un voto en disidencia.

La lectura del veredicto no llevó más de diez minutos. Cerca de las 15.30 el ex vice escuchó la noticia que más esperaba: el tribunal lo sobreseyó del delito de “falsedad ideológica”, por “prescripción” del mismo.

Con la mirada colocada en el Tribunal, sin mostrar ninguna reacción inmediata, Boudou esperó que finalice el juicio. Permaneció de pie unos minutos hasta que uno de sus abogados le dio una palmada en el hombro felicitándolo por el veredicto favorable. Boudou no festejó, sólo se saludó con su defensa y no pudo ocultar la emoción.

Por Pablo Javier Blanco.

​Amado Boudou que durante todo el juicio estuvo acompañado del cantante de la Mancha de Rolando, Manuel Quieto, se retiró de Comodoro Py. No pudo evitar la avalancha de los medios de prensa, pero eligió el silencio nuevamente, y pese a ello no pudo ocultar su emoción por la resolución de los jueces. La decisión del tribunal alcanzó al gestor Soto y a Agustina Seguín que se fue llorando por una salida contraria a la de su ex. El gestor Basimiani, fue abosuelto.

La fiscal Scandura que se acogió a su jubilación, trabajará de todos modos, en la apelación sobre la decisión del Tribunal.

La causa llegó a juicio oral por pedido del juez Claudio Bonadio y el fiscal Guillermo Marijuan. Según la investigación, Boudou falsificó los papeles de registración de uno de sus autos. Se trata de un Honda CRX del Sol rojo modelo ’92. El ex vice modificó a través de gestores la documentación de ese vehículo -argumentó la Justicia- para intentar evitar que esa máquina japonesa sea parte de la división de bienes tras el pedido de divorcio que le inició Daniela Andriuolo.



