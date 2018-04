Nuevo fracaso en la negociación paritaria de bancarios y harán un nuevo paro por 48 horas

La Asociación Bancaria que conduce Sergio Palazzo anunció un paro de 48 horas para la semana que viene. La decisión se tomó luego de un nuevo fracaso en la negociación paritaria donde las cámaras empresarias se niegan a mejorar el incremento salarial que ofrecieron que incluye, además, la reducción de hasta un 50 por ciento de algunos ítems que conforman el salario del trabajador bancario. La medida de fuerza se realizará los próximos 17 y 18 de abril inmediatamente después de que se paguen jubilaciones, pensiones y planes sociales.

En estos últimos días la Bancaria intentó encontrar alternativas que destraben la negociación, pero se encontró con la negativa de algunas cámaras y la ausencia de los directivos de otras. Así lo dejó asentado el gremio en un comunicado donde señalaron que las conversaciones se realizaron con “los presidentes de la cámara Adeba (Asociación de Bancos Argentinos) y de la cámara ABA (Asociación de Bancos de la Argentina)”, pero advirtieron que “el presidente de Abapra (Asociación de Bancos Públicos y Privados) y de ABE (Asociación de la Banca Especializada) están fuera del país”.

La propuesta salarial que ofrecieron está en el orden del 15 por ciento, tal como exige el gobierno nacional, y a pesar de no existir un acuerdo, ya comenzaron a implementarlo al pagar la primera cuota de 7 por ciento. Las otras dos, cada una de 4 por ciento, planean pagarlas en julio y octubre. Ahora bien, las cámaras bancarias no solo se niegan a incorporar una cláusula gatillo sino que además no pagaron la del años pasado que tenía que efectivizarse en enero pasado y que fue ratificado por un fallo judicial. La oferta de la patronal cuenta con el aval del Ministerio de Trabajo que conduce Jorge Triaca. “No cumplen los fallos judiciales. Con este gobierno se sienten impunes”, aseguró el gremio. Palazzo reconoció que “hace tiempo que se han traspasado todos los límites y la paciencia se ha agotado”, pero advirtió que es preciso “mantener la cabeza fría y organizar la bronca”. Nota de Página 12.-



