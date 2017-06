Oficial: el kirchnerismo no competirá con Randazzo en las PASO

El FpV armará un nuevo frente electoral y le anunció al ex ministro que le permitirá competir con el sello del PJ en la provincia de Buenos Aires. La Justicia electoral extendió al jueves hasta las 9.30 el plazo para la inscripción de alianzas bonaerenses, de cara a las legislativas de octubre.

La conducción del PJ bonaerense le informó este martes por la tarde al ex ministro Florencio Randazzo que varios partidos que hasta ahora integraban el Frente Para la Victoria armarán “otro frente electoral” de cara a las próximas legislativas, por lo que el ex funcionario podrá ser candidato con el sello del PJ en la provincia.

La nota fue firmada por la apoderada del PJ bonaerense, Patricia García Blanco, y señala que “por expresas instrucciones del presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires”, Fernando Espinoza, se le informa que “algunos partidos políticos que integraron el Frente Para la Victoria en 2015 han manifestado que van a constituir otro frente electoral”. Hasta el momento, este sector se pronunció a favor de impulsar la candidatura de la ex presidenta Cristina Kirchner a senadora nacional.

“Venciendo mañana el plazo para presentar alianzas y frentes electorales podrá usted presentarse como cualquier candidato en el PJ y en el marco de la ley electoral vigente”, señaló la carta documento enviada a Randazzo.

De esta forma, luego de la negativa del ex ministro para acordar una lista de unidad, en las elecciones primarias de agosto no habrá competencia interna entre la ex presidenta y Randazzo, quien podrá ser candidato por el PJ.

En la nota, además, se le reconocen al ex ministro “los avales y adhesiones” presentados por su sector interno, aunque insiste en que “es de público conocimiento que los distintos estamentos del partido, la mayoría de los miembros de acción política y los intendentes de la distintas secciones electorales han manifestado la necesidad de lograr la unidad”.

“La unidad para frenar las dolorosas consecuencias del ajuste del gobierno nacional y provincial, interpretando además el llamado de la sociedad en su conjunto y en el sentir mayoritario de nuestros afiliados”, apuntó. m1.-

