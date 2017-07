Otorgaron la libertad condicional al ex bajista de Callejeros. Sólo queda Fontanet en prisión

El ex bajista fue beneficiado con la libertad condicional Torrejón bajista de Callejeros.Los músicos de la ex banda Callejeros comenzaron a salir con libertad condicional tras cumplir la mitad de su pena en Ezeiza por la Tragedia de Cromañón. Sólo quedan presos Patricio Fontanet, quien cumplía una condena mayor al resto, y Eduardo Vázquez condenado a perpetua por el femicidio de Wanda Taddei.El ex bajista de Callejeros, Christian Torrejón fue beneficiado con la libertad condicional tras cumplir la mitad de su pena en Ezeiza. Así, sólo quedan presos Patricio Fontanet, líder de la banda, quien había recibido 7 años de prisión mientras que el resto sólo cinco.m1.-