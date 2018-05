Otro cuento del tío. En Bahía Blanca, tuvieron un hijo y gastaron sus ahorros en un falso alquiler

Florencia y su familia fueron nuevas víctimas de la red de estafadores que opera en la web a través de una cuenta falsa de Airbnb. Así los engañaron y estafaron.

Por Gimena Luz Figueroa para M1:

Tenían ahorros guardados, la llegada de su primer hijo los ilusionaba y desafiaba a construir ese hogar ideal para el pequeño en camino. Florencia y su marido vivían hasta ese momento en un monoambiente en Bahía Blanca, alejados del centro, por eso quería encontrar otro espacio más amplio y con mejores accesos para criar a su bebé.

Es así que comenzó su búsqueda: consultaron a inmobiliarias y páginas webs hasta que llegaron a una publicación en OLX de un departamento de tres ambientes en el centro de Bahía. Los dos se miraron y no podían creer que era “la casa ideal” por precio y ubicación, era lo que buscaban.

Rápidamente se pusieron en contacto con el anunciante y la respuesta no tardó en llegar: un tal Marcelo Gómez era el propietario del departamento con el que ya soñaban diseñar el cuarto de su primer hijo. “Estábamos buscando una casa que se adecue a nuestras necesidades con la llegada de Laureano. Teníamos ahorros así que estábamos en la búsqueda activa hasta que dimos con esta publicación”, relató Florencia a minutouno.com.

Y así comenzó el intercambio de mails. Este tal Gómez les contaba que el departamento era de su hija que se tuvo que ir a vivir a Grecia y que por eso lo ponía en alquiler. Que confiaba en ellos: “Estamos entusiasmados, todo cerraba: precio y ubicación. Así que seguimos charlando para concretar el alquiler”.

“El tema del pago fue toda una cuestión. Nos pidió un mes por adelantado y un mes de alquiler a través de un depósito bancario por Western Union. Se comunicó antes ‘un representante de Airbnb’ que nos terminó de dar la seguridad que si no nos gustaba la propiedad nos devolvían en dinero”, detalló.

“El precio final por mes es de $6500 incluyendo (gas, TV, Internet, electricidad, estacionamiento, agua). El depósito de seguridad es de $6500, y recuperarlos cuando usted decide dejar el departamento (que tendrá que darme al menos unos 30 días de anticipación). En cuanto a mí, usted puede estar seguro de que nunca voy a pedirle que abandone el departamento. Estoy en Grecia, es por eso que pedí alquilar la propiedad a través de la empresa Airbnb. Garantizan una transacción segura. Viajo mucho y no estoy allí ahora para cerrar la transacción en persona”, detallaba quien se hacia llamar “El Griego” en el mail.

Florencia cuenta que consultó a unos amigos si esa plataforma era confiable sin saber que en realidad era un anfitrión falso y que las operaciones a través de Airbnb siempre se hacen a través de la página nunca por otras vías como cuentas bancarias personales o mails. “Así que hicimos el depósito de 13 mil pesos, después quedamos en gestionar la entrevista y la visita al departamento. Nunca más recibimos una respuesta. Nos había estafado”.

La historia de Florencia no es aislada, se suma a la miles de jóvenes que ya fueron engañados y estafados en lo que va de los últimos años con esta modalidad virtual de una organización que se encuentra en todo el mundo.

El antecedente que pudo evitar la estafa

En 2016, minutouno.com tuvo el testimonio de otro joven que fue también víctima de esta trama siniestra cuando intentaba alquilar un departamento en Palermo. Martín logró “safar” de la estafa gracias a este portal. Con el recurso de Google Imagenes chequeó las fotos del departamento que le ofrecían en Palermo y se dio cuenta que era todo falso.

“Estaba embalado. Pero algo me decía que no… ¿viste cuando algo no te cierra? Pero pensaba que eran los temores comunes de ‘la independencia’. Sin embargo, me dijeron que si tenía dudas lo que podía hacer es chequear la veracidad de las imágenes de la casa… ¡Para qué!…el final se acercaba”, contó la víctima en ese momento.

Las imágenes de la publicación del departamento de Palermo habían sido sacadas en realidad de un aviso similar, pero de México D.F. Junto a este portal continuó los pasos y se logró desentreñar la estructura de la estafa que continúan en el país y sigue afectando a más personas como el caso de Florencia que no pudo advertir la estafa.

“La verdad que en el momento nos amargamos: teníamos 26 años los dos, un hijo y empezando de cero una familia. Nos dio impotencia porque eran nuestro ahorros. No pudimos hacer ninguna acción legal porque no había ninguna persona física, era todo irreal. Yo hice las denuncias públicas y me enteré de más casos”, completó. M1.-

Me gusta: Me gusta Cargando...