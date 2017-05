Pablo Moyano duro con el “Momo” Venegas: “Es vergonzoso que algunos dirigentes lleven a sus trabajadores a aplaudir a Macri”

En el Día del Trabajador, el presidente se mostrará junto al líder de UATRE. Es por ello que el secretario gremial de la CGT le remarcó las medidas políticas que el gobierno implementó contra los trabajadores.

El día lunes se celebrará el Día del Trabajador y Mauricio Macri saldrá de su posición aristocrática. Se presentará en un acto en conmemoración del primero de mayo junto a las 62 Organizaciones. Sin embargo las organizaciones gremiales estarán separadas y eso lo dejó en claro Pablo Moyano, secretario gremial de la CGT quien le apuntó directo a Gerónimo “momo” Venegas.

“Es vergonzoso que algunos dirigentes lleven a sus propios trabajadores a aplaudir a Macri “, indicó en declaraciones a El fin de la metáfora, que se emite por Radio 10 sobre el jefe de UATRE.

“Mañana vamos a tener un sentimiento de bronca por las medidas del Gobierno y de vergüenza. Llevar a trabajadores a aplaudir al Presidente, que está tomando medidas en contra de los trabajadores como la inflación, el impuesto a las Ganancias, los despidos, el techo a las paritarias. Pero cada uno es artífice de su propio destino”, agregó.

“No hay mucho para festejar ni conmemorar mañana, va a ser una jornada de protesta”

Luego dio su postura de lo que será para la CGT el Día del Trabajador donde remarcó que “no hay mucho que festejar”. “Del lado de la CGT no hay mucho para festejar ni conmemorar mañana, va a ser una jornada de protesta donde vamos a seguir ratificando los reclamos legítimos que derivaron al paro general”, añadió.

Luego se metió de lleno con las elecciones legislativas de este año. Afirmó que de lado de Cambiemos hay dirigentes que crecen en las encuentras porque “del otro lado, no hay nada”.

“De los candidatos que está midiendo el gobierno algunos no estarían en condiciones de representar la provincia de Buenos Aires. Los candidatos del Gobierno crecen porque del otro lado no hay prácticamente nada. Si alguno lo vio a Massa , que le avisen que hay elecciones. Dentro del peronismo no surge un candidato que aglutine a todo el peronismo y levante las banderas de los trabajadores. Randazzo fue una parte importante del gobierno anterior y lamentablemente el transporte no mejoró nada en su mandato”, concluyó. Nota y foto de Infonews.-



