Pablo Moyano: “Esperamos que la CGT convoque a un paro general”

El secretario general del gremio se desligó de las protestas que realizan este miércoles propietarios de Camiones pero aseguró que no van a “aceptar el aumento paritario del 15%” y adelantó que a media mañana harán un anuncio del sector.

Pablo Moyano, secretario general de Camioneros, habló sobre las protestas que realizan propietarios de camiones este miércoles en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y dijo a pesar de que no hayan sido convocadas por el gremio, no se conformarán con el 15% ofrecido en las paritarias, y pedirán a la CGT que decida este jueves la fecha de un paro general.

“No han resuelto nada. Los diálogos con el gobierno no llegan a nada. No eliminaron ganancias, hubo aumentos tarifarios. Hay que darle respuesta a eso”, manifestó el Jefe de Camioneros en dialogo con América Tv.

Además adelantó que a las 11.30 harán un anuncio esde Ezeiza, respecto a la paritaria de su sector. “Mañana, desde la CGT, vamos a pedir el llamamiento a un paro nacional. Los economistas dicen que la inflación va a ser del 27%. No está lejos del pedido que hacemos desde Camioneros”, agregó.

Los reclamos, según indicó, pasan por la inflación, la suspensión de trabajadores, el cierre de fábricas y el veto a la ley de tarifas.

Ante la falta de acuerdo en las paritarias del sector, Moyano había advertido que desde este lunes se iniciaba un plan de lucha consistente en la realización de asambleas sorpresivas en los lugares de trabajo, como antesala de un paro nacional del gremio en caso de que no se produzcan avances en la negociación. Fuente: MinutoUno.-



