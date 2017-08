Para frenar crecimiento de Massa, Cambiemos activa campañas sucias en redes sociales

POR: Grupo Crónica.

La campaña electoral de Cambiemos no solo reside en mensajes de esperanza y timbreos desplegados en la provincia por la gobernadora Maria Eugenia Vidal y su equipo. Los estrategas del oficialismo lanzaron una ofensiva en las plataformas de intercambio, llevada a cabo por sus polémicos trolls, basada en generar campañas sucias contra opositores, instalando hasthags y descalificando las voces disidentes.

Así se desprende de un reciente informe en redes sociales que da cuenta del significativo aumento de tráfico de usuarios truchos del oficialismo en Twitter y Facebook cada vez que el precandidato a senador nacional por 1País, Sergio Massa, realiza una aparición televisiva o radial. La razón reside en la preocupación del gobierno nacional por el fuerte crecimiento en intención de voto del tigrense, quien en las encuestas se consolida en el segundo puesto, detrás de la ex presidenta Cristina Fernández.

Según reveló un estudio de la consultora especializada Opinión en Redes, el blanco favorito de los perfiles administrados por Cambiemos es el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien junto a Margarita Stolbizer encabeza la lista de precandidatos de 1País en Provincia de Buenos Aires. Los datos dan cuenta de que los picos de actividad de los trolls de Cambiemos tienen lugar cada vez que el tigrense realiza una aparición televisiva. El caso más reciente fue el programa de Mirtha Legrand.

Pero no fue el único. El propio Jorge Lanata dio cuenta de un episodio similar pocos días atrás tras realizarle un entrevista al líder del Frente Renovador en Radio Mitre. Según contó Lanata mientras hablaba con Massa, “estamos trabajando en varios temas en el programa. Uno de los temas es el asunto de los trolls. Los trolls son robots, que se alojan en lugares que se llaman granjas y que se dirigen a determinados lugares con mensajes de Twitter. Estos mensajes son mensajes digitados. Cuento esto al aire porque es la segunda vez que nos pasa. Las dos veces que sacamos a Massa en el programa a los veinte segundos fuimos Trending Topic. Es imposible. Y hoy en este momento somos TT de mensajes en contra. El TT se forma no tanto de la cantidad sino de la intensidad: cuántos mensajes se mandan en menos tiempo”.

En ese sentido, Lanata criticó: “Le están dando demasiada bola a las redes. Tendríamos que hacer algo con esto. Lo que acaba de pasar acá no es real, porque por más que odien a Massa todos los oyentes de Mitre no puede ser que todos se hayan brotado en el mismo momento. No es normal, no es real”.

No es un secreto que la mayoría de las encuestas comienzan a reflejar la consolidación de Massa en un segundo lugar, relegando al tercer lugar a la fórmula del ministro Esteban Bullrich y la diputada Gladys González. El podio lo sigue liderando la ex presidente Cristina Fernández, atrapada en su piso/techo de 30%. Massa la sigue de atrás, sin límite de crecimiento mientras sigue absorbiendo los votantes desencantados de Florencio Randazzo y de Cambiemos.

El último relevamiento de González y Valladares muestra este escenario. Tras a consultar a 1.000 personas en la Provincia, entre el 24 y el 27 de julio, los resultados de la elección serían los siguientes: CFK lidera 30,1%; Massa segundo con 25,1%; y Bullrich completa el podio con 24,7%.

Lejos los siguen el ex ministro de Transporte de la Nación, Florencio Randazzo (5,1%); y los precandidatos de la izquierda, Néstor Pitrola (1,9%) y Vilma Ripoll (1,3). Persiste un 10% de indecisos.

La preocupación del Gobierno Nacional es evidente, y lejos de disimular, apuntan sus cañones contra los candidatos de 1País, activando la campaña sucia en las redes sociales

Al ser consultado sobre la campaña en redes, Massa reflexionó: “Es una pena que los que prometieron la unidad de los argentinos y venir a cambiar la política terminen usando la tecnología para simular opinión pública. Los argentinos lo que necesitamos no es huevitos mandando mensajes por la red, sino bajar los precios, bajar las tarifas, mejorar el consumo. Lo que necesitamos es que la economía arranque y no que inventen o que simulen opinión pública de manera virtual”. Nota de Diario Crónica.-

