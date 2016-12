Para The Economist, se terminó la “luna de miel” con el gobierno de Macri

La revista especializada británica asegura que “sin crecimiento no habrá votos” para Cambiemos el próximo año y advirtió que “la economía sigue enferma”.

La revista británica The Economist aseguran en su última edición que se terminó “la luna de miel” del gobierno de Mauricio Macri y anticipó que “sin crecimiento económico, no habrá votos” para el espacio de Cambiemos durante las próximas elecciones legislativas.

El Presidente, se señala en el texto, “prometió que ahora volvería la confianza y un crecimiento saludable aliviaría el dolor de las reformas” pero “la economía sigue enferma: el PIB se reducirá un 1,8% en 2016, según el FMI. En octubre la producción industrial cayó un 8%, año contra año; la construcción se derrumbó un 19%. Uno de cada 12 argentinos está sin trabajo. La inflación ya no puede ser mal informada, pero parece atascada en un 35%. Con los ingresos alicaídos, los hogares están gastando un 7,5% menos en los bienes básicos que en 2015, estima la consultora CCR”.m1.-

