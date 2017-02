Peligra el inicio de clases: “Está más complicado que el año pasado”

Así lo señaló el titular del gremio docente de Suteba, Roberto Baradel ante la posible oferta de un techo del 18% para los salarios. “Si no hay paritaria nacional va a haber conflicto”, advirtió.

“Querer imponer un techo tan bajo de 18% para los salarios genera conflictividad, porque por un lado no nos dejan recuperar poder adquisitivo y, a la vez, este año dicen que habrá una inflación de 25%”, sostuvo el titular del gremio docente Suteba, Roberto Baradel sobre el conflicto docente que se vive a nivel nacional.

En declaraciones radiales, el sindicalista pidió “que el Gobierno cambie su postura intransigente. Me parece que tiene la decisión de bajar salarios, ese tope es inadmisible”.

“En términos educativos que no haya paritaria nacional es volver a los ’90, porque no habrá un piso salarial de referencia a nivel nacional, y existe disparidad en la situación de las provincias”, añadió.

Baradel reafirmó que “si no hay paritaria nacional, va a haber conflicto. Eliminar las paritarias e imponer un aumento por decreto no es propio de un gobierno democrático. El Gobierno tiene que entender que esto es una negociación”. Además, explicó que desde las gremiales van a exigir un “35% de aumento”. m1.-



Me gusta: Me gusta Cargando...