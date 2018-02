Peor el remedio . . . Para evitar las masacres en las escuelas, Trump quiere que los profesores estén armados

El presidente de Estado s Unidos, Donald Trump, Considera darles armas de fuego a los docentes para intentar frenar las masacres en las escuelas.

Así lo reveló en una reunión en la que escuchó a sobrevivientes del ataque en Florida la semana pasada y otras víctimas.

Trump aseguró que permitir a pilotos aeronáuticos portar armas en los vuelos demostró que la medida podría ser “un éxito”.

“Solo funciona cuando tienes gente muy adepta al uso de armas de fuego, de los cuales hay muchos”, dijo Trump, en un encuentro que fue televisado por la emisora pública. “El permiso para llevar armas Sería para docentes y entrenadores”, detalló.

En referencia al entrenador de football americano que usó su cuerpo como escudo para proteger a un estudiante en la masacre de Florida, Trump dijo: “Si hubiera tenido un arma en su locker cuando se encontró con este tipo … ese entrenador fue muy valiente, salvó muchas vidas, creo”.

“Pero si hubiera tenido un arma, no tendría que haber corrido; le hubiera disparado, y eso hubiera sido el punto final de la situación. Esto obviamente sería solo para gente que tenga un buen manejo de arma. Se llama permiso de portación, donde un docente puede llevar un arma de fuego. Deberán tener entrenamiento especial y estarán allí y sabrás que no es más una zona libre de armas como hasta ahora; zona libre de armas para un maniático -porque son todos cobardes- una zona libre de armas es ‘Vamos y ataquemos, porque no habrá balas viniendo hacia nosotros'”, dijo el presidente. m1.-



