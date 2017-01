Polémica entre los súper y la Justicia por las bolsas de plástico

La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires confirmó la prohibición de entregar bolsas plásticas en los supermercados, luego de no hacer lugar a una medida cautelar solicitada por varias empresas, con el fin de que se suspenda la resolución que las prohíbe.

La Sala de Feria de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad confirmó la prohibición de la entrega de bolsas plásticas en línea de cajas de supermercados, hipermercados y autoservicios de alimentos y bebidas, según lo establece la resolución de la Agencia de Protección Ambiental que rige desde el 1° de enero de 2017.

Según publicó ijudicial, el portal del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, la Sala de Feria confirmó la sentencia de primera instancia dictada por la jueza Cecilia Mólica Lourido, en la cual no se concedió el pedido de que se suspenda la aplicación y efectos de la resolución 341/APRA/2016.

“La interpretación propiciada por los actores según la cual la prohibición no podría haberse efectivizado hasta tanto resultara fácticamente posible la sustitución del material no biodegradable y se encontraren cumplidas todas las etapas del proceso que debería haber sido impulsado por la APRA, no encontraría respaldo en el texto de la ley 3147 pues –tal como ha sido puesto de relieve por la jueza de grado– allí se previeron plazos específicos para la implementación de las medidas”, expresaron los camaristas en la resolución. m1.-



