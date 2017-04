Por el paro, no se cobra peaje y hay libre estacionamiento en las avenidas de la Ciudad

El jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta anunció que este jueves las autopistas porteñas no cobrarán peaje y habrá libre estacionamiento en las avenidas para facilitar el ingreso a la Capital Federal, ante el paro general convocado por la CGT.

Con el objetivo de facilitar el acceso a la ciudad de Buenos Aires, el gobierno porteño anunció que durante el paro general de este jueves habrá libre estacionamiento en las avenidas y no se cobrará peajes en las autopistas.

Así lo anunció el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en declaraciones televisivas. La idea es que, ante la falta de transporte público, quienes vayan a trabajar puedan hacerlo en su auto particular.

Por su parte, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó que este jueves no habrá colectivos, subtes, transporte de larga distancia ni combis dado que el gremio se sumará a la huelga de la CGT.

