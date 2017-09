Por orden de un juez, sacrificaron a un perro que mordió a dos nenes y una mujer

La decisión la tomó un magistrado de San Rafael en Mendoza. Tras varios intentos de reubicar al animal, definió su eutanasia.

A través de una orden judicial, un perro de raza rottweiler fue sacrificado este viernes luego de haber atacado en dos oportunidades a dos menores de edad y a una mujer en la vía pública.

El primer hecho habría ocurrido el año pasado tras lo cual, su dueño, al notar las actitudes agresivas del animal lo dejó en el Zoonosis de la Municipalidad. La primera víctima, de 3 años, sufrió grandes lesiones ya que le mordió la cabeza.

El perro se escapó del lugar donde estaba refugiado y volvió a atacar a un menor y a su mamá. Según se explica en la resolución judicial, se pretendió que el animal fuera adoptado por al sección de Canes de la Policía pero debido a su mal comportamiento no fue aceptado.

La fiscal Florencia de Diego intentó que el rottweiler sea adoptado por alguna entidad proteccionista que pueda asegurarle un sitio seguro al can, pero no tuvo respuestas, por lo cual, por miedo a un nuevo ataque, se decidió su eutanasia, que tuvo lugar el viernes, tras dos inyecciones letales. M1.-

EN ROQUE PÉREZ: A principios de año, aquí en la plaza Martelli había un perro que mordió a varios nenes, se hicieron las denuncias, pero solo quedó en eso.

Ahora, este caso podría sentar un precedente para los perros “malos” que muerden a quienes pasan a su lado. No es posible que a una persona que trabaja o a un nene que juega en una plaza, lo muerda un perro.-



