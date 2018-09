Prohíben el uso y venta de productos de limpieza de una reconocida primera marca (Poett, Procenex, Ariel, Vívere, etc.)

La decisión fue tomada luego de una inspección en parte del predio de la firma Procter & Gamble. Lotes de jabón y suavizante para la ropa, y líquidos para el piso de Procter & Gamble fueron retirados del mercado luego de que una inspección detectara productos falsificados y adulterados, según informó la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

Prohíbese el uso y comercialización en todo el territorio nacional de todos los lotes de los siguientes productos domisanitarios: Suave Federal, Suavidad en tu ropa, caricias de algodón, cont. Neto 900 ml, suavizante para la ropa, con datos ilegibles de lote y vencimiento “1 1115-22:9 5 VTO: 11/2017”; Poett Bebé limpiador aromatizante fórmula libre de enjuague cont neto 4 litros sin datos de lote ni vencimiento; Procenex original, limpiador liquido concentrado, cont. Neto 5 litros, sin datos de lote ni vencimiento; Procenex Pino, Cont. Neto 1800 ml, limpiador líquido concentrado, con dato de inkjet E08/08/16 10:38; Procenex Limón, Cont. Neto 1800 ml, limpiador líquido concentrado, con dato de inkjet E13/09/16 09:13; Ariel solución total con un toque de suavizante 800 gr. Polvo para lavar baja espuma con suavizante, sin datos legibles de lote ni vencimiento; Ace Matic blanco diamante aroma relax, polvo baja espuma para lavar ropa blanca y color, cont. Neto 800 gr. Sin dato de lote ni vencimiento; Ace Matic blanco diamante aroma relax, polvo baja espuma para lavar ropa blanca color, cont. Neto 5 kilos. Sin dato de lote ni vencimiento; Ariel limpieza impecable, liquido para lavar ropa blanca y de color, cont. Neto 3 L en envase doypack, sin datos de lote ni vencimiento; Ariel con un toque de suavizante, líquido para lavar ropa blanca y de color, cont. Neto 3 L, con datos de inkjet que rezan 5 310 0370 L2 16:36 VTO 05/2018; Ariel liquido para lavar ropa blanca y de color, cont. Neto 3 L (botella) con datos de inkjet que rezan 252 0307 L3 1609 VTO 02/2017sin datos de lote ni vencimiento; Ariel limpieza impecable, cont. Neto 3 L, liquido para lavar ropa blanca y de color, con dato de inkjet 6 119 0370 L2 13:43 VTO 10/2019; Ariel oxi anillos Matic polvo para lavar baja espuma, cont. Neto1,5 kg, con datos poco legibles de lote y vencimiento; Ariel detergente líquido para lavar ropa blanca y de color, 3 litros, sin datos de lote ni vencimiento; Ariel con un toque de suavizante líquido para lavar ropa blanca y de color, cont. Neto 3 litros, con datos de inkjet 5310 0370 L2 16:36 VTO 05/2018; Ariel líquido para lavar ropa blanca y de color, cont. Neto 800 ml de color rojizo en su interior, sin dato de lote ni vencimiento; Ariel líquido para lavar ropa blanca y de color, cont. Neto 800 ml de color amarillo en su interior, con datos en inkjet que rezan 5 225 0370 L3 19:06 VTO 02-2017; Ariel limpieza impecable, cont. Neto 3 litros, con datos en inkjet 6 119 0370 L2 13:43 VTO 10/2019; Líquido para lavar ropa blanca y de color, nueva fórmula, marca ACE, contenido neto 3 Litros, con codificación en inkjet 5310 0370 L2 16:25 VTO 05/2018; Etiquetas varias del producto Ariel con un toque de suavizante, cont. Neto 3L Líquido para lavar ropa blanca y de color, con datos en inkjet 5 310 0370 L2 16:36 Vto 05/2018; Magistral espuma activa limón detergente sintético, cont. Neto 500 ml, con dato de inkjet que reza VTO: 01/19 62300097 L1; Vívere suavidad que plancha fácil, cont. Neto 900 ml, con datos de inkjet en su base que reza FEB 2018 L TO 6 057 T 01:43; Skip fiber inteligent perfect color, Con. Neto 800 gr. polvo para lavar baja espuma, sin datos de lote ni vencimiento; Skip fiber inteligent perfect black, Con. Neto 800 gr. polvo para lavar baja espuma, sin datos de lote ni vencimiento; Vívere suavidad y mas perfume, clásico, Cont. Neto 3 litros, con datos de inkjet 5 252 0307 L3 1609 VTO 02/2017; Vívere suavidad y mas perfume, clásico, Cont. Neto 3 litros, con datos de inkjet 5 310 0370 L2 16:36 VTO 15/2018; Vívere suavidad y mas perfume, clásico, Cont. Neto 3 litros, con datos de inkjet 5 310 0370 L2 16:36 VTO 15/2018; Vívere suavidad y mas perfume clásico, contenido neto 3 litros, con datos en inkjet Oct 2019 LTO 06 294 C 08:22; Una unidad del producto Skip Intenligent, Con. Neto 4 kilos, polvo para lavar baja espuma con catalizadores biológicos, sin datos de lote ni vencimiento; Vívere suavidad y mas perfume clásico, contenido neto 3 litros, sin datos de lote ni vencimiento; Doypack vacio marca Skip Fiber Inteligent, máxima limpieza, cont. Neto 1 Litro, sin datos de lote y vencimiento; Vívere suavidad y mas perfume, clásico, Cont. Neto 4 litros, con datos de inkjet OCT 2019 T06 294 C 08:22; Querubin Premunin Flores silvestres, suavizante para la ropa, Cont. Neto 3 L, sin datos de lote ni vencimiento; Doypack vacio marca Querubin Premium, baja espuma, líquido para lavar ropa, cont. Neto 800 cm3, con dato en bajo relieve que reza ENV 21 02-17 lot 44; Doypack vacio marca Querubin Premium, flores silvestres, suavizante para ropa cont. Neto 3 L, y con dato en bajo relieve que reza ENV 04 02-17 lote 30; Doypack vacio marca Querubin Premium, flores cítricas, suavizante para ropa, 900 cm3, con dato en bajo relieve que reza ENV 21 02-17 lote 44; Querubin Premium, Baja espuma, cont. Neto 3 L, liquido para lavar ropa, con dato de inkjet 6 350 0370 L3 19:45 VTO 02/2019; Querubin Premium, flores silvestres, suavizante para ropa cont. Neto 900 ml, y con dato en bajo relieve que reza ENV 22 02-17 lote 45; Querubin Premium, liquido para lavar ropa, baja espuma, cont. Neto 3L, y con dato en bajo relieve que reza ENV 09 12-16 lot 81; Querubìn Premiun liquido para lavar la ropa, cont. Neto 3 Litros, con datos en bajo relieve ENV 07 02 17 lot 30; Querubin Premiun baja espuma cont. Neto 3 litros con inscripción en ink 6 350 0370 L3 19:45 VTO 02/2019; Doypack vacio marca Querubin Premiun baja espuma, liquido para lavar la ropa, cont. Neto 800 cm3, con dato en bajo relieve que reza ENV 16 01-17 lot. 13; Doypack vacio marca Querubin Premiun, flores silvestres, suavizante para ropa cont. Neto 900 cm3, con dato en bajo relieve que reza ENV 16 01-17 lote 13; Doypack vacio marca Querubin Premiun, flores del bosque, suavizantes para ropa, cont. Neto 900 cm3, con dato en bajo relieve que reza ENV 13 02-17 lote ilegible; Doypack vacio marca Querubin Premiun, flores cítricas, suavizante para ropa, 900 cm3, con dato en bajo relieve que reza ENV 10 01-17 lote poco legible; Doypack vacio marca Querubin Premiun, flores silvestres, suavizante para ropa cont. Neto 3L, con dato en bajo relieve que reza ENV 01 02-17 lot 27; Doypack vacio marca NIS Clásico, suavizante para ropa, 900 cm3, con dato en bajo relieve que reza ENV 13 02-17 lote 37; Querubin Premium Baja espuma, cont. Neto 3 L, liquido para lavar ropa, con dato bajo relieve 07 02 17 LOT 30, por los argumentos expuestos en el considerando de la presente disposición. 