Prohíben la venta y el uso de dos productos capilares en todo el país

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) prohibió el uso y la comercialización de dos productos capilares en todo el país debido a que se sospecha de su legitimidad.

Se trata de Look me Gold SERUM, de 30 ml. Su envase carece en su rotulado de la codificación de lote y vencimiento, listado de ingredientes, datos del responsable de la comercialización y datos de inscripción del producto a nivel nacional.

También, se prohíbe la venta de producto capilar LISS ME + definition. Su envase tampoco tiene en su rotulado la codificación de lote y vencimiento, el listado de ingredientes, datos del responsable de la comercialización y datos de inscripción del producto a nivel nacional.

Tras recibir una denuncia por sospecha de legitimidad, la Anmat consultó la base de datos de admisión de los productos cosméticos y confirmó que no se encontraron antecedentes de inscripción.

Como se desconoce quiénes son sus elaboradores, se prohíbe la comercialización de estos dos productos en todo el país. M1.-



