Provincia convocó a los docentes a una nueva reunión para hoy al mediodía

El encuentro se llevará a cabo a las 12 en la sede del Ministerio de Economía bonaerense. A contrarreloj, el gobierno de Vidal intentará destrabar el conflicto para evitar el paro anunciado para el lunes y martes próximos, aunque los maestros ya avisaron que la huelga no se suspende.

La gobernadora bonaerense, María Eugencia Vidal, convocó a los gremios docentes a una nueva reunión para este viernes al mediodía para “seguir dialogando, aún con el paro convocado” por la Ctera para los días 6 y 7 de marzo, y aseguró que “no está previsto por el momento” cerrar por decreto la paritaria del magisterio.

Una fuente del gobierno provincial explicó a la agencia Télam que la reunión se realizará a partir de las 12 en la sede del Ministerio de Economía, en La Plata, y será la continuidad del encuentro que pasó a un cuarto intermedio el martes último.

El vocero detalló que en el encuentro estarán presentes los ministros de Economía, Hernán Lacunza; de Trabajo, Marcelo Villegas; y de Educación, Alejandro Finocchiaro, aunque no descartaron una participación directa de la propia gobernadora.

En tanto, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, consideró que el paro nacional docente “no tiene razón de ser, salvo que esconda fines políticos” y pidió que, “en ese caso, se plantee un debate político que se debe dar en cada una de las provincias”.

Vidal, Peña y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ofrecieron esta mañana una conferencia de prensa en el Centro Cultural Kirchner, tras una reunión de Gabinete nacional ampliado con los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia.

“Como dije ayer, no tengo previsto por el momento un decreto de paritaria; esperamos y apostamos a poder llegar a un acuerdo escuchándonos y poniendo cada uno lo mejor de sí mismo”, dijo Vidal.

En esa línea, sostuvo que trabajará para “poder llegar a un acuerdo aún con un paro convocado y aún cuando es difícil sostener un diálogo con dirigentes gremiales que nos están diciendo que aún si firmáramos una paritaria, no habría clases el lunes”.

La gobernadora insistió en que seguirá “convocando al diálogo las veces que sea necesario para poder ponernos de acuerdo antes del lunes”.

“Nuestra prioridad es que los chicos tengan clases y, por supuesto, seguir dejando abierto el canal de diálogo para que los dirigentes gremiales sepan que la discusión puede seguirse con los chicos en las aulas”, añadió.

Ayer, al inaugurar el período de sesiones ordinarias, la mandataria advirtió: “Este paro no es contra María Eugenia Vidal o contra el presidente (Mauricio) Macri. Los chicos son los que pierden los días de clase”.

En consecuencia, criticó el paro docente convocado para el lunes y martes próximo: “Fue una decisión arbitraria. No ayuda en nada”.

No obstante, la gobernadora reconoció que “independientemente” del diálogo con los gremios, los docentes “merecen un mejor salario y esperan que yo se los pueda dar”.

Peña, en tanto, reafirmó hoy los parámetros estipulados para los docentes en la negociación salarial al sostener que “tal como planteó el ministro de Educación, Esteban Bullrich, no va a haber una paritaria nacional porque el motivo de la paritaria nacional ya fue resuelto, que es la definición del salario mínimo docente, que a partir del año pasado se actualiza automáticamente todos los años para que esté el 20 por ciento por arriba del salario mínimo vital y móvil”.

“Es muy importante -enfatizó el jefe de Gabinete- que los sindicatos se sienten a discutir de manera franca y abierta y poniendo en primer lugar el interés por la educación con las provincias que son los empleadores de los docentes, los que manejan las escuelas, los que pagan los salarios, los que tienen que definir con cada uno de ellos y sus representantes gremiales las condiciones de trabajo”.

El jefe de Gabinete amplió que “en este contexto de la discusión paritaria salarial se debe dar con las provincias, por lo tanto pedimos que revisen incluso la actitud con el paro nacional (convocado por la Ctera), que a nuestra manera de ver no tiene razón de ser, salvo que esconda otros fines políticos y, en ese caso, pedimos que se plantee un debate político y el debate se debe dar en cada una de las provincias”.

Rodríguez Larreta, en tanto, subrayó: “No vamos a abandonar hasta el último minuto (la negociación), vamos a intentar llegar a un acuerdo” y remarcó que “en los últimos 6 años empezamos las clases en tiempo y forma en la Ciudad”.

“No hay plan B, vamos a trabajar buscando el diálogo”, dijo el jefe de Gobierno, quien aclaró que, en rigor, “las clases ya empezaron en la ciudad” con los alumnos del primer año del nivel secundario, “dos semanas antes” y sin “problemas”.

Consultada sobre la convocatoria a la red de voluntarios de la educación en territorio bonaerense, Vidal manifestó que “es importante aclarar que no van a estar en las escuelas”, despejando dudas acerca del rol en cuestión, que fue rechazado por algunas intendencias que anunciaron que no los dejarían ingresar a las escuelas.

“La tarea docente exige años de formación, no puede ser reemplazada. Sin los docentes en el aula no se puede garantizar una educación pública de calidad”, agregó la gobernadora. m1.-



