Provincia: las clases perdidas por paros se recuperarán en las vacaciones de invierno

El gobierno de la provincia de Buenos Aires resolverá en las próximas 48 horas que aquellos colegios que hayan tenido más de 5 días de paro deberán recuperar las clases en la primera semana de vacaciones de invierno, entre el 17 y 21 de julio.

La resolución, a la que tuvo acceso MinutoUno, llevará la firma del titular de la cartera escolar, Alejando Finocchiaro, y espera la aprobación del Consejo General de Ecuación, que debatirá el documento entre este martes y miércoles.

La medida establecerá que “aquellas instituciones que permanecieron sin actividad educativa durante más de cinco días hábiles continuos o discontinuos, a partir del inicio del ciclo lectivo, deberán elaborar un plan de continuidad pedagógica en el período comprendido entre el 17 y 21 de julio”.

Los colegios que no alcancen a completar los 180 días de clases, a pesar de haber recuperado en julio, deberán hacerlo la semana siguiente al fin del ciclo, en diciembre, siempre y cuando los alumnos no tengan aprobada las asignaturas.

Aquellas escuelas que permanecieron sin clases menos de cinco días, por otra parte, podrán recuperar esos días en diciembre.

Hay un punto más para la recuperación: podrán utilizarse las jornadas institucionales, conocidas como jornadas de perfeccionamiento, para completar los días perdidos.

La resolución, se prevé, saldrá aprobada en paralelo con la elección del secretario general de Suteba, el gremio docente más poderoso de la Provincia, cuyo titular, Roberto Baradel, irá por un nuevo mandato.

Es sabido el enfrentamiento oficial con el dirigente, quien hasta fue mencionado por el presidente Mauricio Macri en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, lo que valió fuertes críticas al mandatario.

Más allá de esta definición, los docentes aun no cerraron su discusión paritaria con el gobierno de María Eugenia Vidal, que ya otorgó dos aumentos a cuenta de la resolución del conflicto. M1.-

