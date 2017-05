Provincia: rechazan recuperar en vacaciones de invierno las clases perdidas por paro

La resolución que contempla recuperar los días de paro en las vacaciones de invierno fue desaprobada por mayoría por el Consejo General de Cultura y Educación.

Vale aclarar que el Consejo General cuenta con diez integrantes: seis políticos y cuatro gremiales. Quienes votaron en contra de la propuesta gubernamental fueron los consejeros del Suteba, la Feb y el Frente para la Victoria; a favor lo hicieron los dos de Cambiemos, y los dos del Frente Renovador y el del GEN, estuvieron ausentes.

La disposición que trataron los consejeros dice que las escuelas que permanecieron “sin actividad durante más de 5 días hábiles continuos o discontinuos a partir del inicio del ciclo lectivo (6 de marzo), deberán elaborar un plan de continuidad pedagógica en el período comprendido entre el 17 y el 21 de julio”. El receso invernal se encuentra programado en el calendario escolar 2017 entre el 17 y el 28 de ese mes.

Asimismo, la resolución indica que los colegios que -así y todo- no completen los 180 días de clases que marca la ley de educación deberán recuperar las jornadas perdidas también en diciembre, tras la finalización del ciclo lectivo (la fecha varía de acuerdo al nivel de enseñanza).

Aunque las decisiones del Consejo General de Educación no son vinculantes para la conducción de la cartera educativa, también es cierto que la misma no pone todas las resoluciones que dicta a criterio de su principal organismo asesor. En ese marco, se consultó a fuentes gubernamentales sobre cómo incidiría la votación negativa en la toma de una decisión, a lo cual se respondió que “hoy (por ayer) las autoridades no se expresarán sobre la cuestión”.

El consejero gremial por Suteba, Marcelo Zarlenga, dijo en diálogo con el diario El Día que “la resolución es muy ambigua”. “Es una pantalla para evitar el abordaje de los temas de fondo. A mediados de mayo aún está sin resolver el conflicto salarial que el propio gobierno generó, primero con la no convocatoria a la paritaria nacional, y luego, en la Provincia, con la dilación insostenible de esa instancia”.

No obstante, Zarlenga expresó que están a favor de recuperar “tiempo pedagógico, más que días. Hay que recordar, y eso hicimos durante el debate de hoy, que tras los 17 días de paro del 2014 se llegó a un acuerdo entre todas las partes en el marco de la mesa paritaria. Ahora se debe hacer lo mismo. Ese es el ámbito por excelencia para abordar estos temas. Pero el gobierno provincial, así como se empecinó en presentar, una y otra vez y en forma unilateral, una oferta salarial imposible de aceptar, también se empeña en poner estos temas por sobre la resolución de un conflicto que él mismo generó”.

Se refirió, en esa línea, a las sanciones que aplicó el gobierno. “Descontó los días de paro a los maestros y no devuelve el dinero pese al fallo judicial vigente; pagó un premio ilegal a quienes no hicieron huelga, y, pese a todo ello, quiere que se recuperen los días de clase en jornadas que deben tener los niños. Porque en el receso los docentes estamos en disponibilidad, pero a los chicos les corresponden las vacaciones”, finalizó. m1.-



