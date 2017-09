¿Qué cargos le imputaron a Gladys González, la candidata de Cambiemos que va con Bullrich en la lista? Hasta un concejal del PRO la denunció

Nota de Infobaires:

Gladys González es la candidata a Senadora de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, sin embargo lejos de estar limpia de causas, la postulante elegida por Mauricio Macri acumula causas iniciadas por su gestión en áreas públicas.

Administración fraudulenta, malversación de fondos, usurpación de cargos y bienes, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, estafa procesal, falso testimonio, falsificación de instrumentos públicos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público son algunos de los delitos graves que le imputan.

Una informe realizado por el sitio El Disenso, reúne todas las causas que tiene en su contra. A continuación, las imputaciones:

Noviembre 2006: Denunciada por intento de soborno a Revista 23 a cambio de reportajes favorables a Larreta en CABA

Gonzalez se desempeñó como Directora del Banco Ciudad entre 2005 y 2007. En esa lugar fue denunciada por intento de soborno, malversación de fondos públicos e incumplimiento de funcionario público. La Revista 23 dio a conocer que la funcionaria del PRO ofreció pautas publicitarias de la entidad bancaria, en ese momento a cargo de Federico Sturzenegger, como canje para que la publicación realizara reportajes y notas que favorecieran a Horacio Rodríguez Larreta.

La causa tramitó en el Juzgado Federal Nº 11 y llegó al escritorio de Bonadío. González salió airosa de la situación, su entonces marido Aldo Bruno Vricella Ricci, que se desempeñaba como director en la misma sucursal, se encargó de cuidar su espalda, y en su currículum solo se agregó un sumario administrativo, una sanción de entrecasa para calmar la publicidad que ganó el tema en los medios.

Enero 2007: Propuesta para la Auditoría General de la Ciudad e Impugnada por la junta de Ética.

González fue removida del cargo en el Banco Ciudad para aplacar la movida mediática generada tras la denuncia de la Revista 23. Macri propuso entonces a su ex secretaria para ocupar un puesto en la Auditoría General de la Ciudad, pero a raíz de la causa penal abierta su pliego fue impugnado en la Junta de Ética de la Legislatura. De esta manera, González aterrizó en la Subsecretaría de Atención Ciudadana.

2007 a 2009: Como Subsecretaria de Atención Ciudadana fue denunciada por contrataciones irregulares y sobreprecios

Desde contratar a la propia mujer de Larreta para que decorase los Registro Civiles de los CGP a licitaciones escandalosas con sobreprecios que superaban el 260%, la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete no evitó que Gonzalez fuera nuevamente denunciada. Luego de crear una interpretación libre de la Ley de Comunas que la habilitó a realizar obras públicas ante “pedido de los vecinos”, Gonzalez se aseguró superpoderes para realizar costosísimas licitaciones y remodelaciones sin que nadie pudiera meter la nariz en los números.

Plantines a $353,33 cada uno y tachos de basura de U$s 300 fueron solo algunos de los elementos que le valieron denuncias de parte de la Defensoría del Pueblo, y que también quedaron en el éter. Un tiempo después, González, quien ya había sido denunciada por canjear pauta por publicaciones a favor de su jefe Larreta, fue mas allá y contrató a la esposa de Larreta, la “Wedding planner” Barbara Diez para que se ocupase de decorar las salas de casamiento construidas por el GCBA en el marco del programa “Sí, quiero”. Larreta festejó la ocurrencia y alabó ante la prensa las máquinas expendedoras de arroz, los inmensos plasmas y las filas interminables de asientos blancos. El costo de la decoración de las salas no fue tema de discusión puertas adentro del PRO. Larreta expresó su beneplácito enviando a Gonzalez a la Cámara de Diputados ese mismo año.

2009 a 2013: Diputada Nacional, matrimonio con su chofer y una denuncia de acoso sexual que desapareció de la red

Quizás el período donde González le trajo menos dolores de cabeza al PRO. Luego de casarse con su chofer, Angel Manuel Mosca, y designarlo como su Asesor de Prensa, el matrimonio se dedicó a impulsar la carrera política del nuevo hombre de la casa. Hoy Mosca es el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense y destacado operador de Vidal en provincia. Pero esta vez fue Mosca quien llamó la atención de los medios, aunque el blindaje fue más fuerte y la Agencia NOVA desapareció de su web la nota del 22 de octubre de 2015 que hacía referencia a una “grave denuncia de exhibicionismo” y a un caso público de acoso sexual. Del tema no quedaron rastros en las redes.

Septiembre 2015: Candidata a Intendente por Avellaneda, denunciada por falsear su domicilio.

En esta ocasión, González se presentó como candidata a intendenta por la ciudad de Avellaneda, con la salvedad de que no poseía los dos años de residencia en el distrito ya que su domicilio conyugal se encontraba en CABA. En esta oportunidad la impugnación vino de parte de sus propios socios, los concejales de la UCR Avellaneda, Miriam Graiño y Rodrigo Galetovich. Su desconocimiento local le jugó en contra, y si bien Gonzalez logró sortear la impugnación de sus socios radicales, fue estrepitosamente derrotada por Jorge Ferraresi en las urnas.

Enero de 2016: Le consiguió a su ex marido el manejo de una caja de más de $1300 millones.

Así como su primer marido, Aldo Bruno Vricella Ricci, cuidó sus espaldas durante su paso por el Banco Ciudad, hoy es Gladys quien no olvida el gesto y cuida la espalda de su ex marido, quien el pasado 5 de diciembre a través de la Decisión Administrativa 413/2016fue nombrado por Peña en el Ministerio de Defensa a cargo del “Instituto de Ayuda Financiera para el pago de retiros y pensiones militares” que de acuerdo al presupuesto nacional vigente maneja una caja de $1.329.918.189.

Febrero 2016: Lluvia de denuncias como Interventora en el SOMU.

Gonzalez asumió en febrero como Interventora del SOMU y desde el vamos cosechó denuncias a su paso. Confirmada en su cargo por el Juez Federal Rodolfo Canicoba Corral, cuyo cuñado fue designado como interventor en la Obra Social del SOMU y fue denunciado por cobrar un sueldo de $150 mil, Gladys acumuló denuncias penales por: administración fraudulenta, malversación de fondos, usurpación de cargos y bienes, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, estafa procesal, falso testimonio, falsificación de instrumentos públicos y “otros más dentro de una asociación ilícita”, según señala de manera textual la denuncia presentada por Felipe Brighina y afiliados del SOMU que tramita en el Juzgado Nº 2. En esta oportunidad Gonzalez fue acusada de utilizar “toda la infraestructura del gremio, sus fondos y sus recursos políticos en una campaña partidaria personal de la interventora por la Provincia de Buenos Aires, solicitando aportes para las fundaciones de su partido“.

Pero Gonzalez también fue denunciada por su propio partido, el concejal del PRO Daniel García, acusó a la candidata a Senadora por solicitarle a los funcionarios provinciales un 10% de su sueldo para ser donado a una “fundación”. García también denunció a Gonzalez por entender que al ser detenido Omar “el caballo” Suarez, la funcionaria garantizó la continuidad de los negociados existentes.

Jorge Metz, primo hermano de Gonzalez, fue designado como “Director Nacional de Vías Navegables”, garantizándole a Gladys el manejo total del negocio de los remolques, lo que le permitió asegurar el control, logística e ingreso de empresas extranjeras como Marítima Meridian, firma relacionada al primo de Macri, Angelo Calcaterra, que supo introducir remolcadores a nuestro país en detrimento de las empresas locales.

Gonzalez también fue denunciada por haber mantenido dos cargos, y dos sueldos, al mismo tiempo: como diputada en el Congreso y como interventora en el SOMU. Otra de las denuncias presentadas se centró en los gastos de sus asesores de comunicación que le costaban al sindicato la friolera de 90 mil pesos por mes. La candidata a senadora continuo cosechando denuncias: utilización de las camionetas 4×4 del sindicato para uso personal, utilización de vehículos marítimos por parte de los familiares de la interventora, y hasta por irse de vacaciones junto a sus colaboradores y sus respectivas familias instalándose en el hotel del SOMU en Villa Gessell para tomar un descanso luego de sus arduas labores al frente del sindicato.

Abril de 2017: Denunciada por permitir el vertido de sustancias contaminantes prohibidas en la cuenca Matanza-Riachuelo.

El Cuerpo Colegiado es un grupo de 5 ONGs que fue creado por la Corte Suprema de Justicia luego del Fallo Mendoza y cuya función es controlar las disposiciones que afectan el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. El pasado mes de abril denunciaron públicamente la resolución 46/2017 de ACUMAR emitida por Gladys Gonzalez, en la que se autorizó a empresas a descargar sobre los ríos y sus afluentes: aldrin, clordano, DDT, dieldrín, endosulfán, endrín, heptacloro, lindano y paration, sustancias que se encontraban prohibidas desde hace años.

ACUMAR supo depender del Ministerio de Ambiente a cargo del Rabino Bergman, quien recientemente anunció en el Congreso de AAPRESID en Rosario que reducirá a 1 cuadra el rango mínimo de fumigación de Glifosato permitiendo fumigar a 100 metros de casas habitadas, por lo que la autorización de la candidata Gonzalez para verter en la cuenca sustancias contaminantes prohibidas está en línea con la política ambiental de Cambiemos.

Agosto 2017: Denunciada junto a su pareja por no pagar impuestos en la provincia de Buenos Aires.

La candidata de Vidal por la provincia de Buenos Aires, resultó ser una deudora de la provincia que pretende representar, pero no solo ella, sino también su actual pareja, Angel Manuel Mosca. Ambos son deudores de categoría 1 y 2 de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.

Hoy: Gonzalez fue denunciada por el PRO por utilizar de fondos de la Fundación Azul del SOMU para su campaña electoral.

En el día de la fecha, Daniel García del PRO Avellaneda, volvió a denunciar penalmente a González por la supuesta utilización de fondos de la Fundación Azul, del SOMU, para su campaña electoral luego de que circularan videos en los que se entrega merchandising de la Fundación Azul junto a la boleta de Cambiemos de la candidata. La denuncia fue radicada en la UFI 4 de Avellaneda.

Nota en: http://www.infobaires24.com.ar/cargos-le-imputaron-gladys-gonzalez-la-candidata-cambiemos/

