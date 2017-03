¿Qué dicen las autopsias de los fallecidos en Olavarría en el recital de Solari?

El municipio de Olavarría dio a conocer el resultado de las autopsias realizadas sobre los cuerpos de las personas que murieron en el recital del Indio Solari.

Según el informe presentado en las últimas horas del domingo por Roberto Vasermanas, el médico legista encargado de realizar las autopsias, Javier León, de 42 años, y con domicilio en Los Polvorines, falleció por trombosis cardiopulmonar y no por aplastamiento.

Asimismo, Osvaldo Daniel Mariano Leal, la otra víctima fatal que tendría unos 40 años, también murió por paro cardiorespiratorio traumático. En el informe se indica que el cuerpo no presentaba señales de aplastamiento interno, por lo que su muerte no habría sido producto de la avalancha.

Además, ayer por la tarde, la agencia Télam detalló que del total de hospitalizados, sólo dos permanecen en terapia intensiva: una mujer, Antonella Falcón, quien se encuentra en estado “crítico” por intoxicación; y un joven no identificado que presenta un traumatismo encéfalo craneano y trauma facial.

Los 10 varones restantes que siguen internados no corren riesgo de vida e ingresaron al centro asistencial por lesiones varias, como “fracturas”, “quemaduras” “heridas de arma blanca” y “politraumatismos”.M1.-



