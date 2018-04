¿Qué propone el proyecto de la oposición para frenar el tarifazo?

Una nueva iniciativa intentará discutirse este miércoles en el Congreso. Tiene respaldo del peronismo, el kichnerismo y del Frente Renovador. Olmedo dijo que bajará al recinto.

Después de la polémica sesión del pasado jueves en que no pudo discutirse en la Cámara de Diputados por la falta de quorum, la oposición volverá a unirse este miércoles para intentar que se debata el control de las subas de tarifas en los servicios públicos que decidió el ejecutivo.

El nuevo proyecto que acordaron tiene tres ejes importantes:

Las tarifas de luz y gas para las residencias de familias no pueden subir más que los salarios y deben fijar una estabilidad por 12 meses.

Los aumentos de servicios para las pymes, cooperativas de trabajo y fabricas recuperadas no pueden ser mayores al índice de precios mayoristas del Indec.

Los clubes de pueblo, barrio y entidades de bien público tendrán un sistema de tarifa social en el que paguarán solo el 20% del valor de la factura.

Además, sugiere que el IVA en los servicios baje en las casas del 21% al 10,5%, y del 27% al 21% para las empresas.

Por su parte, los legisladores de Unidad Ciudadana ratificarán su postura de congelar este años los valores de las tarifas al 31 de diciembre de 2017, para que el próximo año se aplique un sistema de actualización por variación salarial.

El oficialismo, a diferencia de la última sesión fallida, adelantó que bajará al recinto para frenar los intentos de la oposición de avanzar con la propuesta. Deberán asistir en total 129 diputados para iniciar el debate en sesión especial, ya que si no se logra el dictamen las tres comisiones no se puede debatir en la sesión ordinaria. El diputado Alfredo Olmedo dijo en las últimas horas que ocupará su banca, aunque aseguró que no tiene porque “esperar a los vagos”.

Por su parte, el Gobierno trabaja en acordar los gobernadores que reduzcan o eliminen impuestos en las tarifas para aliviar el impacto en las subas en los servicios energéticos. Como ya se anunció que se llevará a cabo en la provincia y la Ciudad. M1.-

