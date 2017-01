¿Quiere comprar un vagón histórico del subte porteño?, los rematarán muy pronto

Se trata de seis unidades de las líneas A y D que ya no circulan y fueron clasificadas como “chatarra”. El precio base, de 12 mil pesos, se fijó por el material, el peso y el costo del flete. Los vagones pueden ser reciclados reciclarlos como “hospedaje” o “food trucks”.

Los coches La Brugeoise o “brujitas” de la Línea A transportaron desde su inauguración, en 1913, a miles pasajeros de un punto de la Ciudad al otro hasta que fueron retirados de servicio; unos 100 años después. Hoy, ya no pueden ser utilizados para movilizar a los usuarios del subte porteño y, por eso, se decidió subastarlos al mejor postor. ¿El precio? Unos 12 mil pesos como mínimo.

Los vagones tienen una estructura de madera, herrajes bañados en oro y lámparas con base de bronce. Incluso algunas unidades fueron declaradas patrimonio cultural de la Ciudad, de las cuales cuatro ya se encuentran restauradas.

Sin embargo, otros vagones no tuvieron la misma suerte y serán subastados como “chatarra”. La empresa Subterráneos de Buenos Aires rematará el 27 de enero seis unidades, dos “brujitas” y cuatro vagones Siemens. Será la primera subasta online de los vagones antiguos. Y los valores arrancan en $12.000 la unidad.

“Se trata de coches que fueron retirados de la red por motivos de seguridad operativa y en algunos casos tienen más de cien años. Por eso, la subasta es un mecanismo que permitirá obtener un ingreso extra, que será destinado a obras para mejorar la calidad del servicio”, indicó a Clarín el ministro de Desarrollo Urbano y Transporte del Gobierno de la Ciudad, Franco Moccia. M1.-



Me gusta: Me gusta Cargando...