Quiero que el INCAA sea una institución ejemplar”, sostuvo el ministro de Cultura, Pablo Avelluto, justificando algunos despidos que habría desde hoy

El ministro de Cultura, Pablo Avelluto, anticipó que a partir del próximo lunes comenzará a “modificar el plantel de gerentes” del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y recordó que “algunos vienen de los años del kirchnerismo”, ya que subrayó que pretende que “sea una institución ejemplar”.

“No quepa la menor duda de que a partir del lunes no sólo vamos a modificar el plantel de gerentes que algunos de los cuales vienen de los años del kirchnerismo (¿tiene eso algo de malo?), sino que también vamos a trabajar con la Oficina Anticorrupción para generar nuevos circuitos. Quiero que el INCAA sea una institución ejemplar”, sostuvo el ministro de Cultura, Pablo Avelluto.

En declaraciones radiales, el titular de la cartera cultural resaltó que el desplazamiento de algunos integrantes del ente cinematográfico estará en manos del flamante presidente del INCAA, Ralph Haiek, tras el alejamiento de Alejandro Cacetta.

Avelluto resaltó que “hay cuestiones que al menos llaman a dudas” en el manejo del instituto y precisó que “hay que aclarar millones de pesos” gastados en “publicidad, obras en el Escuela de Cine, traslados, agencias de viajes, publicaciones, tercerización de personal y procesos de compra”.

En ese sentido, indicó que Cacetta “es un hombre honesto”, pero advirtió que “no alcanza con ser honesto” cuando se llega a la función pública.

“Cuando uno llega con un montón de entusiasmo, pero uno tiene que ser consciente de que hay sectores que están interesados en que no se hagan reformas y ante eso uno tiene que tener la voluntad política de enfrentarlos para poder avanzar. En el caso de Alejandro creo que no tuvo esta decisión y voluntad y ese fue el problema”, manifestó. Y agregó: “Le manifesté que esperaba una respuesta muy clara y contundente frente a estos hechos. Las respuestas no me resultaron convincentes y finalmente tuve que tomar la decisión: una fue pedirle a Alejandro Cacetta que diera un paso al costado y otra fue presentarme a la Oficina Anticorrupción para entregarle toda esta documentación”.

Asimismo, el ministro de Cultura precisó que le planteó “en varias oportunidades” al saliente presidente del INCAA que “tenía que modificar el plantel de gerentes que lo acompañaba porque esto esta ocurriendo por debajo de él”. m1.-



