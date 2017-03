Ruta 3 colapsada, encima de mucho tránsito, hubo un choque en el cual falleció una mujer

La Ruta 3 está colapsada, no solo los micros no logran ingresar a Olavarría para poder trasladar a la gente que los espera, sino que tambien está colapsada la terminal, las rutas para salir de la ciudad y varios hoteles, restaurantes y estaciones de servicio, entre otras cosas.

La gran cantidad de gente que concurrió a ver al Indio Solari, hizo que todo colapsara, pese a que el Intendente Galli había dicho a fines del 2016 que la ciudad estaba preparada para recibir tanta gente.

En la Ruta 3, además del caos del tránsito, se produjo un choque a la altura de Monte, en el cual falleció una mujer. El choque habría sido entre un Ford Fiesta o Focus y una coupé Taunus (foto).

La Ruta 3 y la 205 están colapsadas con largas filas de vehículos.

Hay camiones volcadores que colaboran para que la gente pueda salir de la ciudad, aunque es un peligro para ellos. Se desconoce si son camiones del municipio o no.

También hay 12 heridos internados en el hospital de Olavarría, 2 de ellos en terapia intensiva.-



Me gusta: Me gusta Cargando...