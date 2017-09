Santiago Maldonado, el discurso del oficialismo cambió de tono y de interlocutores

El Ministro de Justicia confesó que no pone las manos en el fuego “por nadie” y reafirmó lo que se venía viendo hasta el momento. Todas las diferencias y contradicciones dentro del Gobierno ante la pregunta que se hacen todos: ¿dónde está Santiago Maldonado?

Luego de que las versiones que sostuvo el Gobierno sobre la desaparición de Santiago Maldonado se cayeran, el discurso del oficialismo cambió de tono y de interlocutores.

Ahora la hipótesis que involucra a la Gendarmería como la responsable en la desaparición del joven de 28 años comienza a ser “la más fuerte” para el Gobierno.

La primera voz del oficialismo en el caso por la desaparición de Maldonado fue la de la ministra Patricia Bullrich,quien desde hace unas semanas dejó de hablar públicamente sobre el tema, luego de que el resultado de la sangre encontrada en el puesto de Benetton no coincidiera con la de Santiago.

Fue la propia ministra de Seguridad quién habló sobre esa versión no sólo en los medios sino también en su exposición ante el Senado.

“Tengo una fuerte convicción de que la Gendarmería no fue. Por todas las circunstancias, porque había 40 gendarmes, porque había mucha gente en el lugar”, sostuvo además Bullrich en el programa de Mirtha Legrand.

Durante su exposición en el Senado, Bullrich dijo que no iba a acusar a un gendarme hasta que no haya ninguna prueba. “Necesito a esa institución para todo lo que estamos haciendo, para la tarea de fondo que está haciendo este gobierno. Si lo primero que hacemos es tirarle la responsabilidad al gendarme, acusarlo previamente, y echarle solo por el hecho de una presión mediática, sería una mala ministra de Seguridad. ¡Me la banco yo! ¿Saben por qué? Porque eso siempre es lo que ha pasado en el país”, dijo.

Pero a medida que fue avanzando la investigación y que todas las hipótesis que había en la causa comenzaron a caerse, otros funcionarios empezaron a aparecer en la escena pública con una postura bastante diferente a la de la Ministra.

Germán Garavano, ministro de Justicia, fue el primero en decir que “no descarta” la responsabilidad de la Gendarmería en la de desaparición de Santiago. “No pongo las manos en el fuego por nadie”, fue su última declaración más tajante.

Otro funcionario que comenzó a pisar fuerte en la escena mediática es el Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj quienes los últimos días comenzó a decir que la “hipótesis más fuerte es la que responsabiliza a la Gendarmería”. El secretario viajó este miércoles para reunirse con el juez de la causa, Guido Otranto, para ponerse “ a disposición de la investigación”.

En una conferencia de prensa en Esquel, Avruj aseguró que “están trabajando con todas las hipótesis abiertas, y dentro de ellas está la de la Gendarmería”.

El presidente Mauricio Macri que habló sobre el caso sólo en dos oportunidades durante estos 37 días, mostró su apoyo a Patricia Bullrich cuando este lunes se reunió con la ministra de Seguridad.

“La ministra tiene un liderazgo en relación a estos temas, ha trabajado muy bien en relación a múltiples cuestiones y estamos trabajando todos en equipo y articuladamente”, dijo Garavano tras la reunión de la cual también participó.Con tono de preocupación, el presidente dijo en declaraciones a la prensa seguir el caso “todos los días para saber las novedades”.

“Casa Rosada está al servicio de la Justicia, sin prejuzgar, no descartando ninguna línea pero colaborando, como corresponde en un Estado democrático, para que el juez y la fiscal tengan todo el apoyo para seguir con la investigación”.

El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, es quien mejor se caracteriza en representar el discurso oficial de manera pública.

Tal fue el cambio que se impulsó en el interior de Cambiemos en torno a la desaparición de Maldonado, que Peña quedó en evidencia con apenas una semana de diferencia.

La semana pasada el jefe de Gabinete aseguró ante su exposición en la Cámara de Diputados que “no hay elementos concretos para confirmar que la de Santiago Maldonado es una desaparición forzada”.

Este miércoles, en el Senado, Peña se atajó y sostuvo que “si se comprueba algún delito de las fuerzas de Seguridad no habrá ningún tipo de encubrimiento ni ningún tipo de plan que obstaculice el trabajo de la Justicia”. m1.-



