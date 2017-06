Scioli no descartó ir a una interna en caso de no descartó ir a una interna en caso de no lograr una única lista que lleve como candidata a Cristina Kirchner

El ex candidato presidencial por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, abogó por la unidad del peronismo aunque no descartó ir a una interna en caso de no lograr una única lista que lleve como candidata a Cristina Kirchner.

“No hay que confundir ni tergiversar las cosas, Cristina convocó a la unidad en defensa de los derechos vulnerados. No se habló de proscripciones. Y si esa unidad no se da, iremos a la interna y sanseacabó”, expresó el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires.

En el marco de un acto en la Sociedad de Socorros Mutuos de San Miguel, Scioli aseguró que desde su sector hará “todos los esfuerzos” para alcanzar la unidad.

“Hay que poner límites al ajuste de este Gobierno, que trae como consecuencia el sufrimiento de la gente”, manifestó.

De cara a las elecciones, consideró que este proceso electoral “es la oportunidad de escuchar a la voz del pueblo en las urnas”. m1.-

