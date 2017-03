¿Se abrió la importación de drogas también?: 64 mil pastillas de éxtasis venían en el mismo avión en el que regresó el Presidente Macri de España

El vuelo que trajo a Macri de España tenía droga, pero desvinculan al Presidente. El juez que investiga el cargamento de éxtasis que llegó al país en el mismo vuelo en el que Mauricio Macri regresó de su visita de Estado a España, desvinculó del hecho al Presidente y su comitiva. “Es casualidad ciento por ciento”, dijo Marcelo Aguinsky.

El juez federal N° 6, Marcelo Aguinsky, aclaró que ni Mauricio Macri ni los integrantes de la comitiva argentina que regresó al país junto al Presidente desde España a fines de febrero pasado están involucrados en el tráfico de 64 mil pastillas de éxtasis descubierto en el Aeroparque Jorge Newbery.

“Es casualidad ciento por ciento, no tengo ninguna hipótesis más allá de que sea una cosa casual”, afirmó el magistrado.

El jefe de Estado arribó el 26 de febrero al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en el mismo vuelo que trajo dos valijas repletas de droga valuada en $ 12.800.000. Ese cargamento partió de la terminal española de Barajas en el viaje AR 1133 de Aerolíneas Argentinas sin ser detectado. Las valijas las portaba dos colombianos identificados como Consuelo Martínez Muñoz y Robinson Ocampo, de 49 y 32 años, respectivamente.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, alertó este jueves que el presidente Mauricio Macri “no puede viajar” en vuelos comerciales, luego de descubrirse que dos colombianos viajaran con 64 mil pastillas de éxtasis en el mismo avión que trajo de regreso al jefe del Estado de su reciente viaje a España.

“En primer lugar, lo importante es que la droga fue capturada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria; lo preocupante es que esto demuestra que el Presidente de la Nación no puede viajar en viajes comerciales, tienen una serie de riesgos que no pueden ser previstos”, señaló la funcionaria.

Bullrich agregó: “La seguridad del Presidente la tenemos que cuidar, y nosotros como Ministerio de Seguridad y a cargo de la custodia presidencial bajo las órdenes de la Casa Militar, consideramos que es muy importante que el Presidente cuente con las medios aéreos y vehículos para cuidar su seguridad”.

En declaraciones radiales, la titular de la cartera de Seguridad analizó que, en este caso, “era droga” que se capturó, pero advirtió que podría pasar “otro tipo de cosa”. “Se ha perdido la flota presidencial y hoy, lamentablemente, estamos en estas condiciones. Esperemos poder solucionarlo lo antes posible”, subrayó.

m1.-



