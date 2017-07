SE ENTREGARÁN HOY LOS PREMIOS FUND TV 

Artístico y cultural -Productoras o emisoras

Borges está vivo / El Trece / Bs. As.

Libroteca / Canal de la Ciudad / Bs. As.

Los alquimistas del Teatro Colón / Canal (á) / Bs. As.

Artístico y cultural – Productoras pequeñas o medianas

El mate y sus secretos / Cable Norte Televisión S.A / Misiones

En el teatro – Faggiano Dúo / Construir TV / Bs. As.

Resto del mundo / El Trece / Bs. As.

Ciencia, naturaleza y ambiente

Sin conservantes / Canal Ciudad MDP. Señal 2 de Cablevisión Mar del Plata / Mar del Plata

Científicos Industria Argentina / TV Pública / Bs. As.

Paradigma 3 / TEC TV / Bs. As.

Deportivo

Buenos Aires en carrera / Canal de la Ciudad / Bs. As.

Capitanes / DeporTV / Bs. As.

Encuentro de campeones 2° Temporada / DirecTV Sports / Bs. As.

Documentales unitarios

Los nuevos inmigrantes / Cable Norte Televisión S.A / Misiones

Tierra adentro / LT 81TV Resistencia S.A Canal 9 “Imagen del Nordeste”/Chaco

Viajes equipo Teknovision: “Araucania” / Teknovision SVC S.A / Misiones

Documentales en serie

Entre zonas / Canal 3 Rosario / Santa Fe

Especiales TN / Todo Noticias (TN) / Bs. As.

Esta es mi villa / Todo Noticias (TN) / Bs. As.

Educación

El camino de la educación santafesina/ 5R TV / Santa Fe

Métodos originarios / Construir TV / Bs. As.

Paraje Tamanduá / Cable Norte Televisión S.A / Misiones

Entretenimiento

El punto rojo / TV Pública / Bs. As.

Los 8 escalones / El Trece / Bs. As.

Pasapalabra / El Trece / Bs. As.

Ficción

El marginal / TV Pública / Bs. As.

Si solo si (televisión integrada) / TV Pública / Bs. As.

Tierra de rufianes / Acua Federal / Bs. As.

Ultimátum / TV Pública

Ficción diaria

Educando a Nina / Telefe / Bs. As.

Loco por vos / Telefe / Bs. As.

Los ricos no piden permiso / El Trece / Bs. As.

Infantil

Creadores / Telefe / Bs. As.

Morko y Mali / Disney Junior / Bs. As.

Sabina Cantarina / Canal 3 Rosario / Santa Fe

Interés general -Productoras o emisoras

El diario de Mariana / El Trece / Bs. As.

Ficciones cortas/ Canal (á)/ Bs. As.

La noche de Mirtha / El Trece / Bs. As.

Proyecto Alma / Canal (á) / Bs. As.

Interés general- Productoras pequeñas o medianas

Catadores, maestros del sabor / Construir TV / Bs. As.

Ficciones cortas / Canal (á) / Bs. As.

Un toque Han solo / UN3.tv / Bs. As.

Juvenil

Alunizados / UN3.tv / Bs. As.

Musipedia/ Quiero música / Bs. As.

Tardenautas / 5RTV / Santa Fe

Musicales y espectáculos artísticos

Crónicas del Rock / LN+ (La Nación Más) / Bs. As.

Jam Session / Canal de la Ciudad / Bs. As.

Noticiero local

Noticias Acequia / Canal Acequia / Mendoza

Noticiero 9 Mediodía / LT 81 TV Resistencia S.A. Canal 9 “Imagen del Nordeste”/Chaco

Teleocho informa / Canal 8 Mar del Plata – Telefe / Mar del Plata

Noticiero nacional

En Síntesis / El Trece / Bs. As.

Telefe Noticias 2° Edición / Telefe / Bs. As.

Telenoche / El Trece / Bs. As.

Periodístico de actualidad

La Cornisa / América TV / Bs. As.

La quinta pata de la noticia / TV Pública / Bs. As.

Magdalena y el país / Metro / Bs. As.

Periodismo para todos / El Trece / Bs. As.

Periodístico local

Mesa política / Canal 3 Rosario, Televisión Litoral S.A. / Santa Fe

Plan A / Canal 5 Rosario / Santa Fe

Voces en relieve / Canal Acequia / Mendoza

Periodístico de opinión

Debo decir / América TV / Bs. As.

La Clase / Canal de la Ciudad / Bs. As.

Off the record / LN+ (La Nación Más) / Bs. As.

Prevención

Abuelos hoy / Canal 7 Bahía Blanca, Cablevisión y Bahía Visión Color / Bahía Blanca

Bienveniños / Canal 3 Rosario / Santa Fe

Trabajadores en riesgo / Construir TV / Bs. As.

Promoción humana y socia l

Abanderados de la Argentina Solidaria / El Trece / Bs. As.

Desde la vida / TV Pública / Bs. As.

Madryn TV Solidario / Canal 12 TV – Madryn TV / Chubut

Promoción humana y social, plataforma digital

Mi primer trabajo – Ezequiel y AMIA/ Construir TV/ Bs.As.

Misioneros – Cuando la fe atraviesa montañas/ Canal de YouTube MHD Producciones/ Misiones

Publicidad

Ciclo cultural – Día de la Música / Profertil S.A. / Bahía Blanca

Hacer contagia Testimonio Franco /Consejo Publicitario Argentino (CPA)/ Bs. As.

Hoy el bullying no da respiro. Si no hacés nada, sos parte – Spot animado / Consejo Publicitario Argentino (CPA) / Buenos Aires

Si no mejoramos la educación, todo se derrumba – Spot Dominó / Consejo Publicitario Argentino (CPA) / Bs. As.

Temas de vida cotidiana

Cocineros Argentinos / TV Pública / Bs. As.

Mandá fruta / Canal Acequia / Mendoza

Pantagruélico / Canal de la Ciudad / Bs. As.