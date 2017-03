Se inician las clases en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero sigue el paro en Provincia (aunque hay “carneros” que darán clases igual)

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, garantizó que arrancará el ciclo lectivo en todas las escuelas, aunque un gremio minoritario continúa con la medida de fuerza. En los colegios bonaerenses, los maestros se suman al paro de las mujeres.

Con las negociaciones salariales empantanadas y luego de dos días de paro nacional, las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires abrirán sus puertas y darán inicio este miércoles al ciclo lectivo 2017. No ocurrirá lo mismo en la Provincia, donde los alumnos deberán esperar un día más, hasta el jueves, para poder volver al aula.

Por su parte, los seis gremios docentes de la provincia de Buenos Aires extendieron otras 24 horas el paro y este miércoles tampoco habrá clases.

Así lo anunció el Frente Gremial Docente integrado por los sindicatos AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDA, junto con UDOCBA, que no está enrolada en ese conglomerado. El frente de unidad de los gremios docentes bonaerenses resolvió declarar un paro de 24 horas para este miércoles 8 de marzo, y convocar a nueva reunión plenaria para analizar la continuidad de las medidas. m1.-

“CARNEROS”: ese es el término que se utiliza cuando hay quienes no se pliegan al paro de sus compañeros. Algunos por temor a que se les descuente el día y otros porque no están de acuerdo. Pero lo cierto es que esa gente que no hace paro, cuando sus compañeros logran obtener mejoras salariales, también “ellos” las cobran. Habría que ser más solidario con el otro y sumarse a los paros, que es la herramienta de los trabajadores para reclamar lo que creen que es justo.

Definición de CARNERO: Es el trabajador que solo mira su situación como tal sin importarle la situación de sus compañeros. Es un carnero tanto en el àmbito laboral como tambièn en su vida cotidiana. Es un egoìsta, falso, traicionero y en la mayorìa de los casos “IGNORANTE”

Es capaz de perjudicar a sus propios compañeros con el fin de obtener algùn beneficio para sì. Nunca dice que no a las òrdenes impartidas por la patronal, aunque sea perjudicial para sus compañeros o para si mismo. El carnero se cree indispensable para la patronal y tambièn invulnerable a las represalias que pueda tomar la patronal, ignorando que si al patròn le conviene el tambièn serà reprimido. El carnero es utilizado para fines ajenos, siendo la herramienta màs barata para cualquier empresario.

Nunca manifiesta sus derechos como trabajador hacia la patronal y tampoco acompaña al colectivo de los trabajadores en ninguna reivindicación, pero lo màs bajo es que nunca dice que NO cuando la empresa le otorga los beneficios obtenidos por la lucha de sus compañeros.

El carnero es el trabajador que se beneficia a costillas de sus compañeros. –



