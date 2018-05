¿SE LE SALIÓ LA CADENA AL CANTANTE DE LA BERISO?

El cantante de La Beriso, Rolo Sartorio, tuvo una vez más declaraciones reaccionarias, fue cuando el escenario de Tecnópolis dijo: “Hoy la revolución es el respeto, no es tirar piedras, no es cortar calles” y agregó que “eso quedó en los 70”, en referencia a las protestas sociales que se hacen en todo el país debido al tarifazo del gobierno.

Una verdadera lástima, primero que se meta en temas que evidentemente no conoce y segundo, que opine de esa manera. ¿Acaso Sartorio creerá que todo su público es de clase alta?.

Repudiamos totalmente estas declaraciones desde RPEREZNETONLINE. Creemos que si es una banda “popular” debería tener conciencia social y no decir estas barbaridades.-



Me gusta: Me gusta Cargando...