Se tiraba gases en un avión y se armó la ecatombe. El hombre habría dicho: “llegamos a los pedos”

VIDEO: Desvían vuelo por una pelea a bordo por flatulencias

17 de febrero de 2018

El piloto tuvo que hacer un aterrizaje no programado debido al malestar que un pasajero provocó en toda la cabina.

Un vuelo que iba de Dubai a Amsterdam tuvo que hacer una parada no programada en Viena para bajar a dos pasajeros que se pelearon a trompadas con un hombre que no paraba de evacuar sus gases.

De acuerdo a testigos de la escena, un hombre mayor con sobrepeso comenzó a llamar la atención de sus compañeros de fila por sus flatulencias.

Los otros pasajeros intentaron pedirle que se controlara y hasta la tripulación intervino, pero todo fue inútil. Los jóvenes -ambos holandeses- perdieron la paciencia con el hombre y se pelearon con él.

El piloto informó que había “pasajeros alborotados” en el vuelo y pudo aterrizar en la capital de Austria donde efectivos de la Policía local desalojaron con perros a los pasajeros violentos, informó el sitio Daily Mirror.

También echaron del vuelo a dos hermanas que estaban sentadas junto a los holandeses y el hombre agraviado en una fila de cinco butacas.

Aunque aseguraron que no tenían que ver con el altercado, desde la aerolínea aseguraron que las mujeres también habían agraviado al pasajero con problemas digestivos. M1.-

Dicen que hasta quisieron abrir las ventanas por el olor que había.

El hombre habria dicho que “llegamos a destino en un pedo”.

