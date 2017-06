Según el Presidente, no se preocupa por la presentación de CFK en las elecciones

El presidente Mauricio Macri dijo en una conferencia de prensa que brindó en Corrientes, que no le preocupa si Cristina Kirchner se postula en las próximas elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires porque “está en todo su derecho”.

“No me preocupa que se presente, tiene todo su derecho” dijo Mauricio Maci y agregó: “lo que me preocupa es seguir encontrando soluciones todos los días para que más argentinos sientan y confíen el cambio que se está haciendo en el país”.

“Me voy a dormir todos los días pensando en aquellos que todavía no pueden percibir que la Argentina empezó a caminar en la dirección correcta”, explicó y agregó que “las elecciones es algo que hay que recorrer, donde la mayoría va a ratificar este rumbo”.

En ese sentido sostuvo que “la ex presidenta está en todo su derecho a competir. Le han hecho mucho daño a la Argentina, hipotecando el país, dejar que la inflación vuelva a afectar a los trabajadores”.

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, aseguró este martes que la candidatura de la ex presidenta Cristina Kirchner para las elecciones legislativas ya está “confirmada”.

Al término de la reunión que el grupo de intendentes más cercanos a la ex jefa de Estado mantuvo con el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, en el Instituto Patria, Ferraresi señaló que ya existe una decisión tomada en ese sentido, aunque evitó precisar si la idea es que ella encabece la lista de senadores o la de diputados nacionales por el distrito bonaerense. m1.-



