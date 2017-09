Sergio Maldonado: “Temo que tiren a mi hermano en el territorio mapuche”

El hermano del artesano desaparecido cuestionó el operativo que ordenó el juez Otranto en la comunidad donde fue visto por última vez Santiago. “Lo tienen que buscar en otro lado, no ahí”, señaló.

Sergio Maldonado afirmó este lunes que tiene “temor” de que “tiren” al cuerpo de su hermano desaparecido, Santiago Madonado, en el Pu Lof en Resistencia de la comunidad mapuche que este lunes era allanado en medio de un impresionante operativo de seguridad por orden del juez federal Guido Otranto.

“Lo tienen que buscar en otro lado, no ahí. Van directamente, sin nada. El temor mío es que tiren a mi hermano ahí adentro”, advirtió Maldonado.

El familiar del joven desaparecido advirtió que “del operativo nos enteramos por los medios” y preguntó: “¿Por qué no se hizo antes?”.

Tras criticar con dureza al juez, el hermano del joven desaparecido dijo en una entrevista radial que estaba previsto que Otranto le tomara declaración a mapuches, pero que no lo hará porque está a cargo del operativo.

“Es inapropiado que el juez diga que mi hermano se ahogó en el río”.

Además consideró que es “inapropiado” que el magistrado haya dicho en una entrevista que la principal hipótesis sea que Maldonado se ahogó.

Esta mañana, Sergio Maldonado se acercó a la zona donde se realiza el allanamiento ordenado por el juez Otranto y denunció que las autoridades no lo dejaron participar del operativo.

“Es una payasada lo que hace el juez, no nos dejaron pasar y lo que hagan hoy dentro de la comunidad para nosotros no tiene validez”, cuestionó.

En este sentido, reiteró las críticas sobre el magistrado a quien calificó de “impresentable” y aseguró que el allanamiento ordenado para este lunes es “un atropello” para la familia. “Vienen a buscar algo en un lugar donde no hay nada. Ya pasaron 48 días y recién ordena un allanamiento”, agregó. m1.-



