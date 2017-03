Si hay paro docente, Vidal convocará a voluntarios a dar “apoyo escolar en clubes y centros sociales”

“La tarea de nuestros docentes en la Provincia tiene un valor que no puede ser reemplazado, pero sí hay muchas redes de educación no formal en la Provincia: comedores, municipios, asociaciones vecinales, clubes de barrio, lugares donde se da apoyo escolar, y ahí pueden cumplir una tarea importante”, señaló la gobernadora.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, afirmó que convocará a las 60 mil personas que se ofrecieron para dar clases durante el paro docente a “brindar apoyo escolar en clubes y centros sociales”, en Mar del Plata, en un encuentro organizado por un matutino porteño al que también asistió el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodíguez Larreta.

“Hubo 60 mil personas que se ofrecieron para ser voluntarios y se los quiero agradecer de corazón. Esta es la Argentina que soñamos. Los voy a convocar. La tarea de nuestros docentes en la Provincia tiene un valor que no puede ser reemplazado, pero sí hay muchas redes de educación no formal en la Provincia: comedores, municipios, asociaciones vecinales, clubes de barrio, lugares donde se da apoyo escolar, y ahí puede cumplir una tarea importante”, señaló Vidal. m1.-



