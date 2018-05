“Si los tenemos que matar, los vamos a matar”: se conocieron más audios de la banda que entró a la comisaría de San Justo

Los delincuentes organizaron el golpe a través de mensajes de WhatsApp para liberar al detenido por narcotráfico.

Se conocieron más audios de la banda que entró a la comisaría 1° de San Justo antes del golpe para liberar a uno de los detenidos. También hay uno posterior en el que se escucha como la novia, Zahira Bustamante le llama la atención que Aranda no le contesta los mensajes. “No me contesta a mi ni al hermano no sé que le pasa”, se la escucha decir.

Se trata de cinco nuevos audios de Whastapp en los que se escucha cómo los delincuentes organizan el golpe. “Te ponés una morfina para calmar el dolor. Necesitamos cuatro para entrar y vamos a ser cinco. Si tenemos que matar a todos los vamos a matar”, se le escucha decir a uno de los delincuentes en uno de los audios.

En otro, se escucha cómo hablan de la cantidad de personas que van a ingresar y la hora. ” tres y media quiero estar ahí. Vamos a entrar cuatro. Vemos que sale, sino bueno, los re cagamos a balazos y nos vamos”, dice.

En otra conversación se la esucha a Zahira que habla sobre una persona en común que tenía la plata de su novio preso.”Yo me re paré de manos pero no quiero que se ponga en contra”, se la escucha decir en el audio.

En el último audio se escucha a los delincuentes hablar de las armas que van a llevar y que tienen que comprar una caja de balas. “Yo voy a entrar con la piba. Veni vos conmigo y ya está, no necesitamos nada más”,dice.

