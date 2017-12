Siguen los despidos del Gobierno nacional, ahora encubiertos en “retiros voluntarios”

Desde que asumió el actual gobierno de Mauricio Macri, una gran ola de despidos arrasó con los sueños y la calidad de vida de decenas de argentinos. Hoy, a 6 días de cumplirse 2 años (24 meses) desde el día en que se hicieron cargo del gobierno. continúan los despidos en varios sectores.

La crisis de la prensa, el periodismo en todos sus niveles (técnicos, camarógrafos, cronistas, fotógrafos, etc.) es cada día mayor. No solo porque “despiden” a conocidos periodistas como Navarro o Víctor Hugo, sino porque pretenden despedir o acallar a todas las voces que no digan lo que “ellos desean” y como “ellos lo desean”.

Hoy, los trabajadores de EDUC.AR, que enmarca a los canales Paka Paka, Encuentro y DeporTV y cuyas tareas las desempeñan en uno de los edificios de lo que era la ESMA, son “invitados” a firmar su RETIRO VOLUNTARIO, antes del jueves 7 de diciembre a las 18 horas. De esta manera, el Estado busca “echar” de una forma sutil a más trabajadores y sobretodo, a trabajadores altamente capacitados como los que allí trabajan.

En los mencionados canales ya se corren los rumores de que en enero habría una mudanza, se irían a otro predio y además, para febrero, la mitad de los actuales trabajadores ya no deberían estar, por lo que aquellos que no se adhieran al retiro voluntario, serían echados cobrando aún menos dinero.

Acabarán con la cultura, el deporte y el entretenimiento y enseñanza para los más chicos y acabarán con los sueños de muchos trabajadores que desde hace años vienen poniéndole el hombro a EDUC.AR.

En muchos ámbitos se expresa que “vinieron por todo” y la realidad parece demostrar que es de ese modo.

¿Cuándo se detendrán?

Me gusta: Me gusta Cargando...