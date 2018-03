Sobreseyeron a Guillermo Moreno en la causa sobre el Indec. Una denuncia sin pruebas

Página 12:

El juez Rodolfo Canicoba Corral remarcó que no hay elementos probatorios para afirmar que el ex secretario de Comercio manipuló las estadísticas y presionó a los técnicos del organismo. Destacó, además, que la definición del modo en que se miden los precios “es claramente una cuestión política no justiciable”.

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral sobreseyó al ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno en la causa en la que estaba acusado de haber manipulado los índices del Indec y ejercido presiones sobre la ex directora de Índices de Precios de Consumo (IPC) del Indec, Graciela Bevacqua. “No hay ningún elemento probatorio que permita afirmar que Moreno dio órdenes dentro del ámbito de ese instituto, tales como que se produzca un cambio en la forma de medición del IPC o en la metodología vigente”, remarcó el juez federal en el fallo al rechazar el procesamiento pedido por el fiscal Carlos Stornelli a fin de año pasado. “Es claramente una cuestión política no justiciable”, subrayó el juez.

Stornelli había impulsado la imputación de Moreno en la causa que había sido abierta en 2007 por una ONG y a la que se le anexaron otras denuncias de dirigentes radicales. Las acusaciones contra Moreno estaban sostenidas, según resaltó Canicoba Corral en su fallo, en notas periodísticas. Según esas notas, el ex secretario de Comercio le había solicitado a la entonces a Bevacqua, que le relevara datos de los comercios sobre los cuales se efectuaban los estudios de campo, cuya confidencialidad se encuentra amparada por el secreto estadístico.

La negativa por parte de la directora, siempre según la denuncia avalada por Stornelli diez años después, habría sentenciado su continuidad en el organismo y su reemplazo en el cargo por Beatriz Paglieri, funcionaria de confianza de Moreno. Tanto Paglieri, ex funcionaria a cargo del Indice de Precios al Consumidor, como Ana María Edwin, ex directora del instituto estadístico, también fueron sobreseídas por Canicoba Corral.

“No hay ningún elemento probatorio que permita afirmar que Moreno dio órdenes dentro del ámbito de ese instituto, tales como que se produzca un cambio en la forma de medición del IPC o en la metodología vigente”, remarcó la sentencia del juez federal y agrega: “No se advierte ningún elemento de convicción en el ejercicio de la sana crítica que permita sostener que Moreno de alguna manera instó verbalmente o por escrito, abusando de su autoridad, a algún funcionario del Indec en aquella época, a que violara el secreto estadístico.”

En ese mismo tono, el fallo de 103 páginas indica que “ha quedado debidamente demostrado la imposibilidad de responsabilizar penalmente a los indagados por la comisión de ilícito alguno por no haberse vulnerado disposición legal alguna, al no haberse comprobado ninguna de las hipótesis denunciadas”. Por eso, Canicoba Corral sostuvo que el hecho denunciado “es claramente una cuestión política no justiciable, donde el Gobierno de turno a través del Ministerio e instituciones correspondientes, decide como corresponde según una metodología y no una ley, a su criterio, la forma de medición de los índices que luego le permitirán a su saber desarrollar su política económica”.

Sobre ese punto, el juez federal realizó dos apreciaciones de plena actualidad. Por un lado, respecto de la cuestión política, Canicoba destacó las respuesta recibidas por la gestión de Cambiemos, que negó, como ya lo hizo en otras causas, que haya existido una manipulación en las estadísticas, frente al peligro de que eso desemboque en la pago de intereses de deuda. Así, el juez indica en su fallo que “el propio Poder Ejecutivo actual, que en otra época cuando sus integrantes estaban en la oposición cuestionaba la actuación de los funcionarios del Indec o las políticas implementadas por los secretarios de Estado o ministros conforme seguramente los lineamientos bajados desde el poder presidencial, viene ahora a negar la supuesta intervención de aquel Instituto y que los índices durante el período mencionado hayan sido manipulados fraudulentamente”.

Por otra parte, el magistrado le tiró la pelota al Poder Legislativo respecto de la imposibilidad de imputar a Moreno debido a que las decisiones metodológicas del Indec “corresponde según una metodología y no una ley”. “Debo decir que llama la atención que el Poder Legislativo no haya evaluado la pertinencia de la sanción de una norma en la que se establezca legalmente el método por intermedio del cual se deberían efectuar las mediciones estadísticas a cargo del Indec, así como también de la creación de un organismo auditor de las mismas para su control”, interpeló el juez a los legisladores en un punto que estuvo ausente del discurso ofrecido ayer por el presidente Mauricio Macri al abrir el periodo de sesiones ordinarias.

La transparencia en las estadísticas del Indec, cuestionadas de la era kirchnerista, fue una de las promesas de campañas de Cambiemos y el argumento para reincorporar en su puesto a Bevacqua, quien se había alejado del organismo por diferencias con Moreno, fuera de materia judiciable según el fallo de Canicoba Corral. Sin embargo, Bevacqua corrió la misma suerte en la gestión macrista de Jorge Todesca y a los dos meses de haber sido incorporada fue despedida nuevamente. La ex directora del IPC le pidió a Macri que “recapacite” para asumir “el compromiso de que el Indec sea serio y creíble”, pero no ocurrió.

