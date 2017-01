Solá acusó a Macri de tapar su “ineptitud” con noticias de la corrupción K

El diputado del Frente Renovador cuestionó que el gobierno con complicidad mediática lo usa como distractivo: “No soy tan tonto para pensar que es el único tema de la Argentina”.

El diputado del Frente Renovador Felipe Solá acusó al Gobierno de hacer un aprovechamiento político de la corrupción del kirchnerismo, criticó con dureza las marchas y contramarchas respecto del feriado del 24 de marzo y cuestionó a Gustavo Arribas, titular de la AFI (ex SIDE), denunciado por supuesto cobro de coimas en el caso Odebrecht.

A juicio de Solá, “hay un aprovechamiento político de la corrupción que hubo en el gobierno anterior para tapar la ineptitud del Gobierno (actual), y no estoy dispuesto a que se perdone nada al kirchnerismo porque haya hecho cosas bien”.

“No soy tan tonto para pensar que es el único tema de la Argentina”, aseguró el diputado massista, entrevistado por Radio 10.

Sobre el feriado del 24 de marzo, que llevó al Gobierno a dar una vuelta atrás, Solá señaló que la movilización del feriado “era una burrada importante, pagaba un costo político más allá que al Gobierno no le interese la historia y la memoria y que hay naturalizar el paso de la dictadura y los genocidas como si fuera el cruce de los Andes; es bueno que hayan dado marcha atrás”.

Sobre Gustavo Arribas, titular de la AFI, y denunciado por supuesto cobro de coimas en el caso de la constructora brasileña Odebrecht, el ex gobernador bonaerense aseguró que “ni Arribas ni Majdalani (Silvia, la número dos de la AFI) están capacitados para manejar algo tan delicado como la ex SIDE”.

“Arribas es un hombre de negocios y si se mezclan la política y los negocios nos vamos a la ‘miércoles'”, aseguró, y aseveró: “Su única virtud es ser muy amigo del presidente Macri”.

Sobre el endurecimiento del control migratorio, Solá sostuvo que “la Argentina no tiene buen control de las fronteras y hay que separar la xenofobia del control de fronteras”.

“El tema de los inmigrantes es importante para los argentinos, no hay que descartarlo por xenofóbico”, apuntó Solá que, no obstante, consideró que “el primer error es que este tema se canalice por un DNU, porque no quieren que haya debate en el Parlamento, y me hubiese gustado tratarlo como diputado”. Nota de Infonews.-



