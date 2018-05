Publicado por Página 12: Los abajo firmantes queremos expresar nuestra solidaridad con Víctor Hugo Morales por el arbitrario allanamiento perpetrado en su domicilio.

Vemos con estupor y preocupación el permanente avance del poder político y su brazo judicial sobre la libertad de expresión.

Resulta curiosa la “coincidencia” entre el regreso de Víctor Hugo a la pantalla de C5N y este allanamiento que constituye un mensaje intimidatorio para todos aquellos que se atreven a ejercer su derecho a la opinión.

Adrián Paenza, Horacio Verbitsky, Estela de Carlotto, Taty Almeida, Hebe de Bonafini, Adolfo Pérez Esquivel, Raúl Zaffaroni, Julio Maier, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Asociación Miguel Bru, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, Gustavo Sylvestre, Axel Kicillof, Emir Sader (Brasil), Bernarda Llorente, Claudio Villarruel, Jorge Taiana, Federico Maya, Daniela Ballester, Alejandro Bercovich, Angela Lerena, Antonio Fernández Llorente, Rubén Suárez, Guillermo Favale, Dario Gannio, Iván Schargrodsky, Alejandra Quevedo, Luciana Rubinska, Danny Miche, Rodolfo Cingolani, Julián Guarino, Julia Strada, Alexis Szewczyk, Tomás Méndez, Pablo Camaití, Paulo Kablan, Mauro Szeta, Raúl Kollman, Milagro Sala, Amado Boudou, Máximo Kirchner, Luis D´Elía, Teresa Parodi, Andrés Larroque, Mariana Gras, Marcelo Koenig, Mariano Recalde, Lorena Pokoik, Paula Penacca, Leandro Santoro, Andrea Conde, Javier Andrade, Coco Garfagnini, Fernando Gómez, Horacio González, Jorge Alemán, Atilio Borón, Maitena Burundarena, Leonardo Sbaraglia, Fernán Mirás, Ernestina Pais, Ignacio Copani, Julieta Díaz, Marian Farias Gómez, Michel Noher, Cabito Massa Alcántara, Gonzalo Urtizberea, Nora Veiras, Victoria Ginzberg, Felipe Yapur, Sebastián Abrevaya, Carlos Ulanovsky, Raúl Dellatorre, Fernando Cibeira, Santiago Rodríguez, Alfredo Zaiat, Javier Lorca, Irina Hauser, Sandra Russo, Néstor Pitrola, Gabriel Solano, Romina del Pla, Marcelo Ramal, Jorge Altamira, Nicolás Del Caño, Myriam Bregman, Gipsy Bonafina, Alejandro Vannelli, Luisa Kuliok, Cristina Allende, María Onetto, Alejandra Darín, Mercedes Morán, Gerardo Romano, Marina Olmi, María José Gabín, Jorgelina Aruzzi, Juan Palomino. Emilia Mazer, Raquel Bank, Carolina Papaleo, Raúl Rizzo, Jorge Marrale, Eleonora Wexler, Katja Alemann, Carlos Heller, Juan Carlos Junio, Néstor Wasaff, Daniel Rafecas, Pablo Moyano, Noelia Barral Grigera, Mercedes Marcó del Pont, Roberto Feletti, Emmanuel Alvarez Agís, Grupo de Curas en Opción por los Pobres, Francisco “Paco” Olveira, Félix Gibb, Verónica Fiorito, Wado de Pedro, Horacio Pietragalla, Matías Rodríguez, Inés Lotto, Abel Furlan, Juan Cabandie, Agustín Rossi, Daniel Filmus, Luana Volnovih, Adrián Grana, José Arnaldo Ruiz Aragón, Laura Alonso, José Luis Gioja, Gabriela Cerruti, Martín Pérez, Jorge Romero, Fernanda Vallejos, Cristina Álvarez Rodríguez, Alicia Soraire, Roberto Salvarezza, Sergio Leavy, Verónica Mercado, Leopoldo Moreau, Josefina González, Ana María Llanos Massa, María Cristina Britez, Marcelo Santillán, Gabriela Estévez, Rodrigo Rodríguez, Magdalena Sierra, Pablo Carro, Alberto Ciampini, Juan Manuel Huss, Laura Russo, Rodolfo Tailhade, Marcos Cleri, Fernando Espinoza, Mayra Mendoza, Daniela Castro, Mónica Macha, Analía Quiroga, María Lucila Masín, Claudio Martín Doñate, Santiago Igón, María Guerín, Gustavo Ramiro Fernández Patri, Guillermo Carmona, Alberto Sileoni, Juliana Di Tulio, Alberto Fernández, Victoria Tolosa Paz, Leandro Busatto, Alejandro Dolina, Víctor Santa María, Remo Carlotto, Jean Pierre Noher, Paula De Luque, Adriana Varela, Virginia Innocenti, Enrique Pepe Albistur, Eduardo Epstein, Mex Urtizberea, Fena Della Maggiora, Emilio Pérsico, Fernando “Chino” Navarro, Roberto Digón, Alessandra Minnicelli, Diácono Ricardo Carrizo, Cecilia Martínez, Hugo Yasky, Sonia Alesso, Roberto Baradel, Jorge Hoffman, Pedro Wasiejko, Eduardo López, Luis Branchi, Juan Monserrat, Edgardo Llano, Cecilia Merchan, Mario Metazza, Julio Sotelo, Lilian Galán (diputada Uruguay), Daniel Caggiani (diputado Uruguay), Fernanda Gil Lozano, Tití Fernández, Nora Bernardes, Aníbal Fernández, Marcelo Araujo, Eduardo Jozami, Carlos Raimundi, Graciela Morgade, Juan Martín Ramos Padilla, Nilda Garré, Ariel Basteiro, Cecilia Roth, Diego Tatian, Jorge Rachid, Daniel Fanego, Any Ventura, Andrea Conde, Sandra Carli, María Rachid, Alberto Kornblihtt, Andrés Kreiner, Jorge Geffner, Eduardo Dvorkin, Roxana Toriano, Ana Franchi, Marcelo Ruiz, Diego Hurtado, José Paruelo, Osvaldo Uchitel, Susana Torres Molina, Carolina Papaleo, Luis Ziembrowski, Cristina Banegas, Frente Federal de Ciencia y Universidad, Claudio García Satur, Dolores Solá, Javier Margulis, Pablo Echarri, Cristina Tejedor, Conrado Geiger, Paola Barrientos, Néstor Restivo, Telma Luzzani, Programa Voces del Mundo, Daniel Rosso, Enrique Masllorens, Gustavo Politis, Nora Chirom, Ari Lijalad, Leonardo Greco, Pedro Lanteri, Gustavo López, Daniel Siciliano, Rolando González José, Noé Jitrik, Jorge Aliaga, Juan Pablo Paz, Liliana Vitale, Susana Sanz, Jose Campagnoli, Eduardo Tavani, Leonardo Grosso, Julián Domínguez, Julio Pereyra, Itai Hagman, Carlos Gdansky, Ana María Corradi, Pablo Ferreyra, Eduardo Sigal, Marcos Cittadini, Carlos Polimeni, Daniel Tognetti, Cynhia Ottaviano, Paula Marussich, Ariel Aguilar, Nora Lafón, Eduardo Aliverti, Sergio Wischñevsky, Germán Calvi, Sebastián Fernández, Arturo Bonín, Norberto Gonzalo, Susana Cart, Osmar Nuñez, Ernesto Larresse, Coni Vera, Mariana Moyano, David Blaustein, Susana Kesselman, Julieta Dusell, Fabiana García, Dora Santillán, Sebastián Cazón, María Seoane, Juan Leyrado, Alberto Conca, Alberto Schprejer, Oscar Galante, Gloria Bidegain, Daniela Basso, Cecilia Rossetto, Victoria Montenegro, Hugo Urquijo, Matías Colombatti, Silvana Arévalos, Patricia Malanca, Leandro Illia, Javier Grosman, Horacio Fontova, Gabriela Martínez Campos, Virginia Franganillo, Marcelo Camaño, Eduardo Valdés, Marisa Graham, Guillermo Salmeron, Jaime Dri, Milagros Malamud, Clarisa Soto, Hugo Paredero, Marcela Ferradás, Horacio Peña, Eduardo Barcesat, Rosa Bru, Carlos Rozanski, Graciana Peñafort, Tristán Bauer, Dario Grandinetti, Lola Berthet, Daniel Fanego, Patricio Contreras, Ignacio Copani, Maria Onetto, Susana Varela, Migue Ángel Estrella, Pablo Gentili, Cynthia García, Alejandro Apo, Equipo Relatores, Viviana Vila, Stella Calloni, Roberto Navarro, Pedro Brieger, Javiera Olivares, Roberto Caballero, Gustavo Cirelli, Daniel Rosso, Carlos Barragán, Dario Pignotti, Luis Bruschtein, Alejandra Dandan, Pablo Llonto, Telma Luzzani, Edgardo Esteban, Cynthia Ottaviano, Hernán Brienza, Juan Alonso, Javier Romero, Juan Martín Ramos Padilla, Ari Lijalad, Julia Mengolini, Esfania Pozzo, Adrián Vigna, Federico Vázquez, Darío Sztajnszajber, Emanuel Rodríguez, Luciana Peker, Pedro Rosemblat, Gustavo Veiga, Fernando Buen Abad, Luciano Galende, Javier Vicente, Lalo Painceira, Carlos Vallina, Analía Eliades, Edgardo Mocca, Matías Canillan, Jorge Elbaum, Nora Lafón, Tano Gentili, Pablo Caruso, María Sucarrat, Luis Zarranz, Héctor Bernardo, Sebastián Salgado, Camilo García, Florencia Alcaraz, Hugo Guzmán, Juan Andrés Lagos, Liliana López Foresi, Dante López Foresi, Martín Pique, Florencia Ibañez, Julia Izumi, Daniel Riera, Carolina Silvestre, Luisa Valmaggia, Mario Giorgi, Silvina Friera, María Iribarnen, Carlos Romero, Patricia Guijarrubia, Mariana Iacono, Caio Motta, Jorge Pardes, Fabio Oliva, Diego Sachella, Javier Corcuera, Lisa Méndez, Iván Novotny, Claudio Mariani, Belén Sarubbi, Paz Aner, Flor Greco, Conrado Geiger, Ricardo Aguirre, Walter Bosisio, Florencia Saintout, Miguel Funes, Carlos Tomada, Daniel Gollán, Liliana Mazzure, Jorge Giles, Adriana Puigross, Teresa García, Martín Sabbatella, Juliana Marino, Adrián Grana, Jorge Kreyness, Pablo Vilas, Andrea Conde, Eduardo Fuentes, Eduardo Tindiglia, Carlos Raimundi, Gabriel Mariotto, Sandra Torlucci, Ana Jaramillo, Jorge Calzoni, Alfredo Alfonso, Mario Lozano, Andrea Varela, Mauricio Erben, Ana Julia Ramírez, Néstor Artiñano, Leila Moreno Castro, Martín Ruarte, Leonardo Murolo, Diego de Charras, Ana Echenique, Liiana Lizondo, Eduardo de la Serna, Rubén Dri, Carlos Gómez, Pastora Natalia Costello, Colectivo Pichi Meisegeier, Tano Catalano, Estela Díaz, Walter Correa, Beto Pianelli, CONADU, ADULP, ATULP, CTA Región Capital Bs. As., Suteba La Plata, Martín Gras, Julián Axat, Liliana Herrero, Daniela Horovitz, Radio Rebelde, InfoSiberia, Radio Caput, Contraeditorial, Diario Contexto, FM La Patriada, Colectivo de medios Oveja Negra, La Tecl@ Eñe, Primereando las noticias, FM la imposible, Viviana Vila, Claudio Scaletta, Cristian Alarcón, Matias Morales, Sebastián Premici, Pablo Antonini, Fernando Capotondo, Carlos Vallina, Analía Eliades, José Cornejo, Naimid Cirelli Asef, Santiago Rey, Flavio Rapisardi, Claudia Villamayor, Conrado Yasenza, Ricardo Sandoval, Gabriela Corral, Martin Segura, Esdenka Sandoval, Hugo Ruano, José Luis Nuñez, Ricardo Gotta, Gabriela Diker, Fabián Calderón, Javier Gortari, Jorge Gerard, Jaime Perczyk , Carlos Manuel De Marziani, Ernesto Villanueva, Nicolás Trotta, Federico Thea, Gremial: Agrupación Rodolfo Walsh (FPyCS-UNLP), Eduardo Montes (FeTraES), AFUDI, Ricardo Forster, Diego Tatián, DDHH: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Raquel y Jorge Witis, padres de Mariano, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, Comisión DDHH FADU-UBA, Hugo Andrade, Nerio Neiroti, Gremial: FULP, Corriente Política Social Colectiva, Karin Fleischer, Beatriz Amábile, Anabella Lozano, Angela Balmaceda, Adriana Vera, Claudia Totera, Walter Muñoz, Juan Dodda, Edit Gerber, Pedro Martìnez Gerber, Ignacio Martìnez Gerber, Lidia B. Toscana, Mariángela Nápoli, María V. Allen, Magdalena B. Marini, Isidro JM Gil, Ana María Iademarco, Marcela A. Lekini, Eduardo R. Tedeschi, Vita Escardò, Adriana Maccario, Daniel Del Cogliano, Julia Del Cogliano, Manuel Del Cogliano, Miguel Morelli, Alberto Draghi, Rita C Santos, Juan C Giner, Leandro Giner, Analìa V Lorenzo, Hilda Figueroa, Juan Schjaer, Claudia Alescio, Estela M Pèrez, Claudio O Mangifesta, Silvia Ibero, Josè Stasi, Linè Peloni, Isabel D’Amico, Claudia Cárpena, Fabián Curotto, Julieta Imberti, Juan Cruz Gorosito, Gabriela Stoppelman, Jorge Gonnet, Paula Erlich, Roberto Stazzone, Alicia Frigerio, Claudio Morales, Gabriel Rovito, Graciela Barral, Mónica Benavidez, María Elías, Pascual Manganiello, Gloria Rimasa, Amarillis Cortabarría, Julio Riveros, Hilda Ojman, Adrián Muoyo, Liliana Pérez, José Massoni, Gladys Passerieu, Ivana Mangiaterra, Silvia Cornejo, Marita Manzotti, Claudio Da Pla, Ricardo Barros, Daniel Vulich, Virginia Pezzati, Graciela Torres, María Pagano, Nelson Linares, Emiliano Guido, Carlos Pino, Juan J. Carreró, María Alarcón, Fátima Rallo, Oscar Bermúdez, Cristina Chicou, Woody González, Cristina Del Río, Betty Pazos, Carola de la Fuente, Héctor Dinsmann, Néstor Pasik, Andrea Sacca, Liliana Aguirre, Elena Ibañez, Silvio Schneck, Mónica Marosek, Sofía winitzky, Blanca Lema, Andrea Rivero, Hugo Asensio, Pablo Rodino, Alicia Lapidus, Martha Merelas, Adriana Martínez, Graciela Montenegro, Rodolfo Boggiano, Graciela Merelas, José Conejero, Ariel Buira, Lilia Mosconi, Cintia Amor, Cristian López, María Jaime, Cristina Maccari, Marta Berardo, Jorge Albertoni, María Belén Duet, Herminio González de León, Pilar Segura, Julián Rodríguez, Alejandro Demichelis, Guillermo Parodi, Alejandra Piatigorsky, Mariano Reynoso, Marcela Negro, Irene Adamo, Claudia Acuña, Bernardo Rotelli, Pablo Piccinni, Nancy Ceccon, Juan Longueira, Bojedal, Cristina Ciceri, Susana Losada, Mirna Marcoff, Historias Desobedientes, Jesús Encina, Amanda Mouchet, Matías Cerezo, Ana Urquiza, Juana Siete, Sergio Ortiz, Susana Varela, Irene Di Matteo, Susana Ganora, Elizabeth Gómez, Karina Teran, Jorge Podestá, Jorge Nuñez, Beatriz Diez, Mariana Parenti, Aldo Lugli, Luis Ali, Esteban Marchezotti, Gerardo Codina, Ricardo Brun, Liliana Avola, Sandra Petracci, Flora Furmansky, Ana López, Antonio Lubin, Amancay Espíndola, Nora Foix, Claudia Luztker, Lisandro Teszkiewicz, María Coppola, Estela Maidac, Nora González, Alejandra Antuña, María Sem, Nora Cappelletti, Milagros Alarcón, Cristina Fridman, Celina Miller, María Zambruno, María Bar, Jacqueline Lejbowicz, Inés Bienati, Ester Salinas, Claudia Roqueta, Carlos Saban, Carlos Holubica, Noemí Olivera, Alejandro De Lorenzi, Silvia Chara, Jorge Lanzillotti, Nora Grossi, Patricia Bonazzola, Marco Galán, Silvia Lobov, Daniel Scharager, Graciela Cazamajou, Liliana Mauas, Naya Manzano, Graciela Sanz, María Teresa Bosio, Elda Busacchio, Norma Martínez, Lidia González, Roberto Mazzola, Graciela González, Marcela Armus, Nora Aquín, Ana Patrizio, Silvia Braslavsky, Maximiliano Grah, Carina Germán, Emilio Gómez, Tomás Luján, Ana De Martino, Graciela Blanco, Susana Estevez, Mario Huguet, Susana Papale, Emilio Rodríguez, Cristina Blanco, Paula Totah, Ana Dell’Arciprete, Mario Galván, Marcelo Maciel, Milcíades Peña, Carlos Isacovich, Gerardo Camilletti, Carlos Fumigalli, Irene Pinasco, Irene Almus, Verónica Nercesian, Daniel Sluki, Carlos Caramello, Marcela Goldschmit, Armando Vidal, Abel Browarnik, Ana Pastor, Roxana Monzón, Elsa Queerio, Carlos Molineri, Silvia Traverso, Alberto Marani, Irene Haimo, Mónica Prieto, Ángel Pisano, Norberto Raffoul, Bernardo Alberte (h), Graciela González, Julio César Lorea, Marcela Prat, María Del Bao, María Scaglia, Horacio Roca, Claudia Chucair, Fabiana Nir, Hebert Ditsch, Rubén Villanueva, Sara Liberman, Marqueza Sierra Ovejero, Ana Madrigal, Florentino Guerrieri, Liliana Miti, Rosa Raffa, Diana Fernández, Marissa Fabrezi, Virginia Pineau, Laura Morena, Ana María Saenz, Claudia Borzi, Ana Fernández Garay, Fernanda Hughes, Alejandra Cebrelli, Graciela Larraza, Ana María Moure, Rafael Paiz, Ingrid de Jong, Ruth Rosenstein, Carlos Fiuza, Marcelo Corabi, Javier Goldberg, Miguel Sokolovsky (UNAM), Silvia Montes de Oca, Gustavo Manzanal, Omar Mato, Paula Pazos, Oscar Galante, Daniel Ferro, Patricia Salomón, Beatriz Gagliardi, Irma Parentella, Susana Fernández, Mauro Galeano, Hugo Urquijo, Alejandro Sucari, Laura Díaz, Teresa Wilczek, Mónica Costas, Diego Rival, Nora Patrich, María del Carmen Bermúdez, Susana Curatella, Marisa Herrera, Carlos Herrando, Cecilia Toledo, Norberto Noto, Gastón Iscaro, Esteban Varde, Marta Litter, Hernán Palermo, Marcelo Ruiz, Javier Goldberg, Ana Franchi, Nuria Giniger, Rocco Carbone, Juan Longeira, Mercedes Rey, Ricardo Ferrari, Alfredo Vera, Norma Carballeira, Fabiana Andresen, Nené Dores, María Cristina Dores, Aida Loya, Gimena Riestra, Ana Pautasso, Cristina Anolles, Nelly Nosoni, Elba Castro, Gustavo Gil, Elba Marcote, Alberto Gosende, Guillermo Ávila, María del Carmen Allegro, Eugenia Levín, Ana María Fuente, Carlos Borro, María Josefina Casado, Mariana Kesselman, Fabiana Sierra, Dora Santillán, Alicia Andrada, Alicia Russo, Mirta Degese, Guillermo Suárez, Ana Suppa, Marina Smith, Susan López, Ricardo Lezcano, Carlos Castignani, Alejandro Meloño, Raúl Laxagueborde, Marta Boccardo, Natalia Lezcano, Ignacio Lezcano, Juan Sagnone, Ribén García, Vicente Iglesias, Susana Moreno, Susana Avellaneda, María Duhart, Rubén Andrada, Oscar Abraham, Elvira Ginefra, Liliana García Sánchez, Sebastián Hechart, Ana Penette, Nilda Goicoechea, María Salgueiro, Natalia Sadovsky, Gabriela Ugalde, Daniel Guibelalde, Velia Chichiarelli, Jorge Díaz, María Anania, Francisco Anania, Susana Clienti, Gerardo Badaloni, María Magarzo, Elba Urbina, Aníbal Ceva, Rita Irigoyen, José Perdomo, Ana María Pastor, María Lugano, María Murgier, Eliana Monteagudo, Nora Terranova, Ana Vaello Castel, Emilio Siccardi, Bibiana Quagliotti, Alicia Carusillo, Claudia Laprevende, Ana Tasca, Demetrio Copanos, Mirta Del Valle, Ana Fernández, Carlos Bernard, Gladys Morales, Maria Castiglioni, Alcira Bonilla, Eugenia Ormache, Elina Mecle, Natalia Duarte, Jorge Fernández, Lorena Maldonado, María Vicente, María Alducin, Sofía Demichelis, Adriana Cioppettini, Miguel Di Fino, Agustín Luna, Gustavo Jócano, María Verde, Gracielo Allegro, Miguel Sotes, María Gavio, Cecilia Durán, Mabel Allegrone, Carlos Mayo, Darío Guzzardi, Daniel Morales, Cecilia Zchenone, Marta Cerutti, Gladys Negrette, María Beinat, Silvia Vilta, Rosa Ron, Gustavo Miño, Leila Saviganano, Guillermo Albiol, Graciela Muñiz, Gabriela Entín, Marisa Fervenza, Laura Aprozov, Nadia Schimkus, Emmanuel Miranda, Naomí Picón, Julio González, Osvaldo Hiquis, Juan Preckel, María Villalonga, Daniel Castro, Nora Iglesias, Marita Martínez, Susana Jacob, Inés Pelanconi, Luisa Contino, María Ríos, Cristina Lorenzo, Cecilia Rodríguez, Jorge Pisapia, Susana Escudero, Silvia Jadur, Eladia Rodríguez, Adriana Zerdín, Julio Santamarái, Adriana Micale, Adriana Salvático, Juan Peluffo, Ricardo Moench, Claudia Naom, Milcíades Peña, Trinidad Farías, Graciela Macotinsky, Sergio Straschnoy, Osvaldo Fridman, Cristina Mayol, Claudia Naom, María Acevedo, Marcelo Acilio, Cecilia Pedemonte, María Carbajal, Marcela Abruzzese, María Andreu, Luis Cabello, Emilio Mongia, Teresa Tsuji, Rubén Canella, Antonio Arguen, Roberto Serviddio, Carmen Barua, Marcela Greco, Natalia Torres, María Labarthe, María Crocetti, Raquel Serradell, Omar Rincón, Marcelo Bilezker, Paula Sardo, Magalí Vázquez, Fabián Mouteira, Roxana Sandá, Alejandra Lizaso, Daniel Fernández, Roberto Lizaso, Gloria Valdivia, Alejandra López, Mercedes Brienza, María Bonavena, María Donza, Daniel Giglio, María González, Rubén Guerrero, Carlos Valdez, Griselda Herner, Marcelo Lagomarsino, Pedro Hasdeu, Emiliano Erratchu, Viviana Gómez, Eduardo de Antueno, Inés Balcarce, Ana Alascio, Natalia Buch, Ricardo Cáceres, Mónica Saborido, Rodolfo Amante, Trinidad Farías, Graciela Macotinsky, Yanina Rúa, Héctor Alonso, Federico Savizki, María Casas, Alejandro Kruchowski, Gabriel Kuschnir, Patricia Fernández, Graciela Henriquez, Ida De Bellis, Máximo Parpargnoli, Cristina Muñoz, Beatriz Sánchez, Luciana Lagorio, Rubén Marigo, Daniel Aksman, Julieta Casado, Patricia Pellegrini, Graciela Marotta, Ignacio Apezteguía, Verónica Torre, Diego Pérez, Edmundo Rodríguez, Anabella Gandolfi, Alicia Paiva, Néstor Gandolfi, Miguel Erglis, María Cirillo, Marisel Andreo, Martín Rodríguez, Teresa Rollano Rejas, Miguel Mut, Marta Pueyrredón, Jorge Irineo, Omar Daud, Emilio Luque, Claudia Spagnolo, Andrés Manrique, Mariano Valentini, María Valentini, Guillermo Calvo, María Almazán, Valeria Cabrera, Gustavo Quintana, Julián Tsusinsky, Cecilia Ousset, Julio Castaño, Justo Pereira, José Gijena, María Ousset, Marina Baratce, Ximena Duhalde, Mirta Demestri, Norá Podestá, Jorge Brioso De Armas, Graciela Rosenblum, Pedro Dinani, Ana Giovanetti, María Florencia Ruiz, Gustavo Ruiz, Pastor Mora, María Tonazzi, Marcela Pascual, Graciela Magán, Marcos Verde, María Villar, Carlos Deluca, Juan Silva Casanova, Pedro Debiana, Facundo Palumbo, Graciela Cros, María Manterola, Claudia Montes, Mónica Regojo, Paula Alonso, Carlos Cioppettini, Gloria Moreno, Carmen Castro Silva, María Fernández, Alejandro Sapere, Juan Arcuri, Mariana Arruti, Alejandro Isaguirre, Dina Durante, María Cena Dani, Patricia Novoa, Fabián García, Rodrigo Cárdenas, Alberto Sánchez, Eduardo Moyano, Mara Caruso, Ramiro Fernández, Claudio Villarino, Facundo Pintos, Beatriz Virdusi, Pedro Brizuela, Carlos Reising, Elena Petraglia, María Sánchez, Carlos Berraymundo, Pablo Cosla, Laura Cociglio, Aldana Fuentes, Julieta Straschnoy, Marcela Filomia, Mónica Hassenberg, Rita Cortese, Martín Pavlovsky, Marcelo MelingoNatalia Geese, Liliana Belli, Pablo Lugones, Claudio Martínez, Ernesto Tiffenberg, Hugo Soriani,Francisco Meritello y Carlos Zampini.-



Me gusta: Me gusta Cargando...