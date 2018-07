SomosTelam. #ArgentinaEsTélam. #NoALosDespidosEnTélam

Con pantalla gigante, pelotero para siprebitas y mucha solidaridad se realizó una jornada de apoyo a las y los trabajadores despedidos de la agencia Nacional de Noticias, quienes con el espíritu en alto y la determinación de defender sus puestos de trabajo y dignidad mantienen tomados desde el martes los dos edificios del medio público.

El objetivo de las acciones tienen como objetivo revertir la intentona vaciadora del ministro Hernán Lombardi y sus cómplices encabezados por Rodolfo Pousá, reconocido vocero de la dictadura genocida.

Al comenzar la actividad, la Comisión Gremial Interna dio la bienvenida a la numerosa y todavía creciente concurrencia y dejó en claro su decisión de enfrentar el intento de vaciamiento de la Agencia con la misma determinación que durante las gestiones neoliberales de Carlos Menem y de Fernando de la Rúa.

Finalizado el partido, los trabajadores agradecieron la multitudinaria muestra de solidaridad de las y los trabajadores de Prensa y de las organizaciones sindicalrd, sociales y políticas que se dieron cita en la puerta del edificio de Av. Belgrano 347 para gritar las consignas que circularon a través de las redes sociales: #Somos Télam #NoALosDespidosEnTélam y #ArgentinaEsTélam.

En ese contexto, las y los compañeros de la TV Pública transmiteron el necesario #NotiTrabajadoresTVP reflejando la situación en la Agencia y, en Radio del Plata -donde en los últimos días se confirmnaron no menos de 50 despidos- y entrevistaron a numerosas personalidades del quehacer periodístico, laboral, político y cultural como Luis Bruschtein, periodista de Página 12 y ex columnista del Canal 7; Liliana Mazure, productora audiovisual y ex presidenta del Instituto Nacional de Cine; a la trabajadora de Radio Del Plata, Analía Rivas -que actualizó la cifra de despedidxs y la ubicó en 50-; Eduardo Jozami, exdirigente del gremio de prensa; la legisladora porteña Gabriela Alegre; y Mónica Berutti, trabajadora de la Asociación Gremial de Trabajadorxs del Subte y el Premetro.

Al igual que los compañeros de Radio Nacional, donde a principios de año se produjeron despidos encubiertos en la figura de no renovación de contratos, los trabajadores de Canal 7 se encuentran en lucha contra el vaciamiento que en ese medio se expresó con una importante reducción salarial, el cierre de los noticieros de los fines de semana y el retiro de tareas a algunos compañeros. Es además en la TV Pública que el Gobierno, en clara violación de la ley, ofreció un aumento salarial de 0 por ciento.

Al iniciar formalmente el acto, la delegada de Télam y secretaria de Acción Social del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Carla Gaudensi, relató cómo se fueron enterando los compañeros que habían sido dejados en la calle y aclaró que la lucha que están dando ya tiene historia esta agencia, porque en 1996 -durante el menemismo- y en 2000 -con la Alianza- hubo dos intentos de cierre y liquidación de la Agencia y fueron los trabajadores y las trabajadores las que resistieron y enfrentaron eso y hoy está de pie”.

“No existe una nueva Télam tal como la piensan el ministro Hernán Lombardi y el gobierno, no hay posibilidad de que los trabajadores que no fueron despedidos vuelvan a sentarse en sus puestos de trabajo sin sus compañeros de al lado”, advirtió a la vez que explicó que es por eso es que llevan adelante las permanencias pacíficas en los edificios.

“Vamos a revertir los despidos. Todos los compañeros y compañeras de Télam adentro porque esa es la única agencia que conocemos”.

Hicieron llegar su adhesión, entre otros, Abogados por los Derechos Sexuales, Abuelas de Plaza de Mayo, Alberto Weretilnek, gobernador de Río Negro; Argentores, las Asambleas de Página 12, Clarín, Inobae, Perfil, Diario Popular, Noticias Argentinas, El Cronista, Ámbito Financiero, Infonews, Tiempo Argentino, Telefé Noticias, Radio Nacional, Canal Encuentro, Paka Paka y DeporTV, Barricada TV, trabajadorxs de los diarios La Gaceta (Tucumán) El Día (La Plata), La Capital (Rosario), El Patagónico (La Pampa), Periodistas de Casa de Gobierno y colegas acreditados en el Mundial de Rusia.

Además, la Mesa Nacional de trabajadorxs de Prensa, la Asociación Argentina de Actores, la Asociación de Abogados laboralistas, Asociación del Personal Aeronáutico, Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, Asociación Madres de Plaza Mayo, AGTSyP, Sindicato Unido de Trabajadores de PAMI, la Campaña Nacional por el Derecho al borto Legal. Seguro y Gratuito, el CELS y la Confederación General del trabajo, Hijos e Hijas del Exilio, Coordinadora Antirepresiva por los Derechos del Pueblo, CORREPI, Defensoría del Pueblo, diputadxs nacionales Araceli Ferreyra, Gabriela Cerruti, Mónica Macha, Pablo Yedlin, Alejandro Grandinetti, Agustín Rossi, Felipe Solá, Fernando Espinosa, Hugo Yasky, Martín Doñate, Nicolás del Caño, Natalia gonzález, Romina del Plá, entre muchos otros.

La jornada,al igual que el Noticiero de las y los Trabajadores de la TV Pública se cerró con lxs delegados de la Agencia, quienes en la voz de Mariano suárez expresaron “la lucha de los trabajadores de Télam se gana”.

Somos la expresión de un hermoso colectivo que se mantiene unido, fuerte y organizado”, graficó. Denunció la existencia de “una empresa que no solo nos despide sino que nos difama, nos injuria, nos ataca en los medios de comunicación, se propone dividirnos de todas formas, con distintas operaciones. Nos intenta comprar con la billetera y fracasa”.

Remarcó que “estamos cada día más organizados, más fuertes, dando una batalla por nosotros mismos, en defensa de los medios de trabajo, por los 357 despedidos hoy y por los que vendrán después”.

Suárez explicó que la lucha “es también por que sigan existiendo medios públicos y remarcó que a la pelea de los trabajadores de Télam no la ganamos solos, la ganamos necesariamente acompañados por TV Pública, por Radio Nacional, por los distintos sectores del movimiento obrero. Nadie gana una pelea solo. No es posible la victoria de Télam si no articulamos, si no ganamos con el conjunto del movimiento obrero.

Al respecto avisoró que los espera “una pelea con un desenlace maravilloso. Sabemos que hay empresas de todo tipo pero tenemos la convicción de que no existen las empresas sin trabajadores y es lo que le vamos a demostrar a este gobierno”.

Por su parte Ana Vainman, quien condujo el #NotiTrabajadoresTVP junto con Eduardo Salim Saad y Fernando Alonso, retomando las palabras de Mariano suárez, concluyó “no existe libertad de expresión sin trabajo y sin periodistas”. FUENTE SIPREBA.-



